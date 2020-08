Las cifras por las que el Presidente comparó la pandemia con el macrismo

FOTO DE ARCHIVO: El presidente argentino Alberto Fernández gesticula durante un anuncio en la residencia presidencial, en Olivos, Argentina 12 agosto, 2020. Juan Mabromata/Pool via REUTERS

En los últimos días se generó una polémica alrededor de la afirmación realizada por el presidente Alberto Fernández respecto a la situación laboral durante la pandemia. El planteo, que toma como referencia un informe elaborado por el Ministerio de Trabajo a partir de la información proveniente del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA), es que la contracción del empleo asalariado registrado del sector privado en los últimos meses se contrajo en una magnitud similar que en el último año de gestión del gobierno de Cambiemos. Frente a este diagnóstico, varios actores cuestionaron la heterogeneidad de los períodos utilizados para realizar la comparación (tres meses para 2020 y doce para 2019) y el hecho que la evaluación se haya hecho limitado al empleo registrado privado.

Un punto fundamental que no debería soslayarse en este análisis es que el coronavirus desencadenó una crisis global cuya profundidad registra pocos antecedentes en los últimos cien años de historia socio-económica y sanitaria. Como referencia, entre los meses de febrero y junio, la actividad económica en Estados Unidos se desplomó un 6%, en Brasil un 10%, en Chile un 16%, en Perú un 19% y en Argentina un 13%. Estas caídas son mucho más significativas que las recesiones profundas que afectan cada tanto a las economías nacionales.

En este escenario, la situación de las trabajadoras y los trabajadores es particularmente vulnerable. Según la OIT, desde la irrupción de la pandemia se destruyeron 155 millones de empleo a tiempo completo a nivel global.

Es decir, la dinámica económica y laboral durante los últimos meses resulta excepcional, completamente diferente a la observada antes de la irrupción de la pandemia. Esto es lo que fundamenta la validez analítica de comparar la evolución del empleo de los últimos meses con la dinámica laboral registrada en el año 2019.

Por supuesto que esta comparación no mantiene la homogeneidad en el número de meses analizados entre un período y otro, pero el objetivo del análisis es contrastar el impacto en el empleo de una situación absolutamente inédita, por su complejidad y gravedad, con un período inmediatamente anterior en el cual este fenómeno no estaba presente.

Para poner de relieve la importancia de esta consideración, basta con analizar en forma conjunta la evolución del empleo y del nivel de actividad económica en los dos períodos aludidos. Entre diciembre de 2018 y diciembre de 2019, la economía cayó un 0,6%; mientras que el empleo asalariado registrado privado se contrajo un 2,5% (152 mil trabajadores menos). En cambio, entre los meses de febrero y mayo de 2020, el nivel de actividad cayó un 19% y el empleo formal privado se redujo un 2,5% (149 mil trabajadores menos).

Estos datos ponen sobre relieve que la contracción del empleo formal privado en el marco de la drástica paralización de la actividad económica, fue similar a la verificada en todo 2019, cuando la caída del nivel de actividad fue muy inferior a los meses afectados por la pandemia.

Como se mencionó previamente, la modalidad ocupacional considerada para llevar a cabo la comparación fue el empleo asalariado registrado del sector privado, lo cual implica, efectivamente, un recorte del universo de la población ocupada e, incluso, del conjunto del trabajo registrado. Esta decisión se justifica por tres razones.

En primer lugar, el empleo asalariado registrado del sector privado no sólo es la inserción laboral más importante en cantidad de trabajadores de la estructura ocupacional Argentina, sino que es la que ofrece las mejores condiciones laborales en términos de salarios, derechos, beneficios y representación colectiva. Es por este motivo que la mayoría de los gobiernos pretenden promover este tipo de empleo en períodos expansivos y sostenerlo en las fases recesivas.

En segundo lugar, es cierto que el trabajo monotributista y autónomo y las trabajadoras registradas de casa particulares, integran el colectivo del trabajo registrado junto al empleo asalariado privado y público. No obstante, en este contexto, es imposible determinar sí la contracción del empleo en estas categorías obedece a una interrupción de la actividad laboral o si, en cambio, responde a la decisión de las trabajadoras y los trabajadores (o de empleadores en caso del trabajo en casa particulares) de postergar el pago de los aportes al sistema de seguridad social, en función de la difícil situación económica.

Finalmente, no se tuvo en cuenta en el análisis la evolución del empleo asalariado e independiente informal (o no registrado) porque aún no se encuentra disponible la información correspondiente al segundo trimestre de 2020, para el total de los aglomerados urbanos (relevados por la Encuesta Permanente de Hogares del Indec).

No obstante, es necesario afirmar que el impacto de la pandemia en estas inserciones vulnerables (que crecieron fuertemente entre 2015 y 2019) será relevante, pero es a partir de este diagnóstico que se puso en marcha el IFE (Ingreso Familiar de Emergencia), que es la política de transferencia de ingresos más grande en términos de cobertura poblacional de la historia Argentina.

En definitiva, teniendo en cuenta los cuestionamientos, son evidentes los argumentos que sustentan las afirmaciones planteadas por el Presidente, partiendo del hecho objetivo, a veces invisibilizado, que la Argentina y el mundo se encuentran en una situación económica y sanitaria de excepción.

El autor es subsecretario de Programación, Estudios y Estadísticas del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social