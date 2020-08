Algunas lecciones sobre management político

Alimentar el ego de vez en cuando es bueno, pero no le des de comer tanto como para que se convierta en un monstruo y te devore. (Shutterstock)

Mucho se habla del management interno en el mundo corporativo, pero poco se menciona sobre ello en el sector público. Existe literatura sobre campañas electorales y teoría sobre el liderazgo, pero es difícil encontrar reflexiones prácticas sobre cómo gestionar un gobierno el día después de ganar la elección.

Asumir la tarea ejecutiva sin haber tenido una experiencia previa es una tan complicada como usual. El novel dirigente se ve de la noche a la mañana a cargo de una empresa con un presupuesto inmenso, una enormidad de empleados a su disposición, una burocracia permanente y una diversidad temática (salud, educación, seguridad, asistencia social) abrumadora e inabarcable para los conocimientos de una persona.

En mi tarea profesional he tenido la oportunidad de colaborar en el armado y gestión de gabinetes de gobierno y pude observar (y a veces sufrir) la dificultad de algunos dirigentes para entender la importancia del management interno para desempeñar su labor y llevar adelante su proyecto político. Veamos algunos de los fallos más frecuentes y sus posibles soluciones.

Empecemos por lo básico. No te rodees de “aplaudidores”. Este consejo sirve para todos los ámbitos de la vida, pero en política es algo tan frecuente como difícil de eludir. Ten en cuenta que para muchos ahora eres su jefe, “¿y a quién no le gusta llevarse bien con su jefe?”. Contar con un equipo que te vea como “jefe” (o peor aún, auto-imponerte ese título), alejará el pensamiento crítico, el debate, la reflexión que necesitas tener en tu círculo cercano para tomar las mejores decisiones en el menor tiempo posible.

La subespecie de “aplaudidor”, más peligrosa aún, es la de aquellos que quieren toda tu atención para ellos. Estos no solo quieren agradarte sino que pretenden ser los únicos a los que escuches. Eso les da sensación de poder, por lo que harán lo imposible por dinamitar a cualquier miembro del equipo que sientan que le pueda hacer sombra hasta que te rodee la mediocridad. No son malos, son tóxicos. Lo peligroso es que usualmente este rol suele cumplirlo alguien muy cercano a ti: un jefe de gabinete, un secretario privado o un asesor que te ayudó en la campaña y que sumaste a tu gabinete. Estate atento y ten cuidado: si caes en esa red, corres el peligro de quedarte atrapado en una burbuja en la que solo quepan ustedes dos.

Hablando de aislamiento, recuerda que un gobierno se transforma fácilmente en una burbuja. El sentirse con el mandato popular; los medios de comunicación dedicándonos páginas y minutos; la relación constante con personajes del ambiente político. Todo hace creer que eres el centro de atención del mundo. Alimentar el ego de vez en cuando es bueno, pero no le des de comer tanto como para que se convierta en un monstruo y te devore. Recuerda que la ciudadanía te votó para que tu le soluciones sus problemas. Lo que de verdad le preocupa es su metro cuadrado: su familia, su trabajo, su descanso, no solucionarte tus problemas.

Baja de las nubes y no pierdas el termómetro de la calle. Recuerdo que haciendo este ejercicio con un dirigente, un señor lo paró por la calle y con respeto pero crudeza le dijo a la cara una cantidad de cosas que reprobaba de su gobierno. Al marcharse, el político me miró como diciendo “para qué salimos si me critican”. Justamente para eso, le dije, para entender que la lejanía con la gente es el fin del servidor público.

Es cierto, no puedes salir a la calle todo el tiempo, por ello es importante contar con un equipo que piense diferente a ti. Crea grupos de trabajo con perfiles y experiencias de vida diversas. Reúnete frecuentemente ellos. Procura que no te digan “sí” a todo. Si lo hacen, no te están sirviendo. El liderazgo y el management político no trata de autoridad y obediencia si no de persuasión y convicción. Haz que crean en tu visión, que la tomen como propia e incluso la mejoren. Compárteles el rumbo, manténlos informados y que sientan que construyen juntos un mismo proyecto. Si no lo logras con ellos, menos lo conseguirás con la sociedad.

Tu equipo no debe ser necesariamente de tu partido -incorporar expertos independientes es una gran idea- pero asegúrate que tengan su visto bueno. Recuerda que los militantes son tu muro de contención y tus principales espadas cuando vengan los ataques de la oposición (que vendrán). De hecho mantén siempre buena relación con la interna partidaria ya que, llegado el momento, es la que más puede dañarte. Las conspiraciones, los motines y las criticas internas duelen más que cualquier golpe de la oposición.

No reniegues de la burocracia. Esos funcionarios estaban antes que tú y seguramente estarán cuando te marches. Son quienes hacen funcionar el gobierno y quienes pueden detenerlo si quieren. No los subestimes e intenta trasladar una visión que los incluya sin que se sientan amenazados.

Si empiezas tomando estas sugerencias, crearás un equipo sólido y leal que te sirva para desarrollar una gestión eficaz y así potenciar tu proyecto de poder. Al mismo tiempo liderarás un cambio en la organización gubernamental que brindará un mejor servicio a la comunidad ya que, en definitiva, de eso se trata la política.

El autor es consultor y analista político