El poder adquisitivo vs el poder de Grayskull

El dólar le gana al peso desde hace décadas como reserva de valor local (REUTERS/Agustin Marcarian/Illustration/File Photo)

Corrían los años 80 y He-man era un personaje de ficción con fuerza sobrehumana que adquiría a través de los poderes mágicos en el Castillo de Grayskull. La serie de dibujos animados se hizo tan famosa que la empresa Mattel lanzó una línea de juguetes de los más vendidos en la historia del mundo. La saga tuvo su mayor éxito entre 1982 y 1988 y coincidió con el Plan Austral de estabilización monetaria en el gobierno de Raúl Alfonsín a través de su segundo ministro de Economía, Juan José Sourrouille.

Yo tenía apenas 8 años y mi pequeña experiencia monetaria me daba mi primera lección. Ahorraba en Australes para poder comprarme los muñecos de He-Man (Skeletor, Man-At-Arms, Orko, Battle Cat, Cringer, Ram Man, Stratos y Zodac, entre otros). E stábamos en los pasos previos a la hiperinflación y veía que la única forma de mantener mi poder adquisitivo en términos de compra de muñecos de He-Man era salir de mis ahorros en Australes que se devaluaban día a día y ahorrar en dólares. Así conseguía mantener mi poder adquisitivo: el dinero que imprimía el Banco Central no solo no me dejaba comprarlos sino que pasaba de semana a semana de poder comprarme un pequeño auto de colección, a solo un caramelo. O nada días después.

Mi papá es contador y era un acto reflejo de lo que él hacía para mantener mi pequeño poder adquisitivo. Esto paso hace ya 35 años y sigue sucediendo de generación en generación. El dólar para los argentinos es el Poder de Grayskull. A pesar que la moneda norteamericana se devaluó en los últimos 20 años casi un 50% y a pesar de que en el actual contexto de pandemia se sigue devaluando, nosotros pensamos en verde.

De acuerdo a un Informe del Ieral – Fundación Mediterránea el salario promedio en dólares en Argentina en el año 2001 era USD 900 y hoy es de USD 600 usando el tipo de cambio informal. Es decir un 33% por debajo de lo que ganábamos hace 19 años.

Si evaluamos el salario en términos del poder adquisitivo, ya no para comprar muñecos de He-man sino para comprar carne, no nos va mucho mejor. En el primer semestre de 2020, con un sueldo promedio se podían adquirir 167 kilos de carne vacuna (valores de seis cortes relevados por el Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina). Ese poder de compra es el segundo más bajo en 20 años: apenas supera los 162 kilos de 2010.

No nos ilusionemos con comprar un muñeco de colección de He-man, como Skeletor, en 2020, sino que soñemos con adquirir un auto 0KM. De acuerdo al informe del Ieral, tomando como parámetro un promedio de las valuaciones de cinco modelos de gama media-baja, en el primer semestre de 2020 se pudo comprar, con un salario promedio, el equivalente al 9,7% de una unidad sin patentar, por encima del 8,6 % del año pasado. Pero por debajo del 12,1% del 2017, el máximo guarismo en los últimos 20 años. Con un salario privado formal con mejor poder adquisitivo para la adquisición de un 0KM, el año pasado compramos menos. De acuerdo a la CCA (Cámara de Comercio Automotor), la venta de autos nuevos cayó 39,3 % en el mes de julio.

No soñemos con comprar la colección de más de 70 muñecos de He-man, hoy valuada entre $600.000 y $1.000.000. Pensemos en construir un metro cuadrado de aquello que tantos nos falta, la vivienda. En términos de metros cuadrados factibles de construir con un salario mensual, el nivel actual (1,44 m2 mensuales) representa el nivel más bajo de los último 13 años, con deterioro continuo en los últimos 5 periodos.

En nuestro país también estamos acostumbrados a que ciertos años podemos viajar al exterior y otros años solo podemos hacerlo en nuestro maravilloso país. En el medio de la pandemia están llegando esos años. Como nuestro salario en dólares será de los más bajos de la región, si los protocolos lo permiten, nuestro verano 2021 será en territorio argentino. Para los que puedan. Hoy tener vacaciones es para pocos, también. El salario mínimo vital y móvil de Uruguay es de USD 480; de Ecuador, USD 400; de Chile, USD 389; de Paraguay USD 331; de Bolivia, USD 299; de Perú USD 278; de Colombia, USD 268; de Brasil USD 258; de México, USD 199, y recién ahí llegamos nosotros en el anteúltimo puesto antes de Venezuela (USD 7,20) con USD 122. Viajar en nuestro país y lograr tener turismo local también es una hazaña para la pérdida de poder adquisitivo del salario. Recuperarlo ya no solo implicará mejorar una paritaria o agregar valor a lo que producimos, sino recuperar nuestra “moneda” destruida hace décadas.

Los argentinos que tienen capacidad de ahorro también requieren una moneda que les permita ser depósito de valor. De acuerdo a la Consultora ETR, sobre las variaciones de los principales componentes financieros desde el inicio de la pandemia que pudieron elegir los argentinos para preservar el valor de sus ingresos, el peso está último en la tabla de posiciones.

El Poder de Grayskull hoy parece estar en el Bitcoin, con rendimientos de marzo a agosto del 290%; en la plata, con 243%, en las acciones del S&P 500, con 131%; en el oro, 103 por ciento. Si elegiste quedarte con los pesos argentinos, de acuerdo a los precios relativos de los bienes y servicios de la economía con los cuales lo compares, perdiste; y si tomaste la decisión de poner un plazo fijo te dio solo un interés del 10 por ciento.

El poder adquisitivo del peso argentino es un final con Skeletor derrotado por He-man en los 130 capítulos que se sumaron en las dos temporadas. Cualquier otra decisión que toma el argentino se siente como He-man y le permite mantener su valor y obtener una ganancia.

Gobierno tras gobierno se reparten entre déficit fiscales crónicos y restricción externa sostenidas por emisión monetaria y endeudamiento para poder cubrir los agujeros negros de un sistema económico siempre pendiente de ganar una elección de medio término. Skeletor siempre gana porque la política nunca busca ni le conviene esforzarse para ser He-man.

El autor es analista económico