Sin salida a la vista

Alberto Fernández

Cada vez que habla el Presidente de la Nación, los argentinos esperamos que nos presente un plan para retomar las actividades en esta nueva realidad, después de tener la cuarentena más larga del mundo. Pero eso no pasó en ninguna de las extensiones y parece que no pasará. Esto, sumado a los ya lejanos buenos augurios del “éxito argentino“, genera en la sociedad la sensación de no saber a dónde vamos, una incertidumbre que se incrementa cada día y que lleva a la implementación de planes individuales para continuar con su vida ante la falta de rumbo como país.

Después de 160 días, los argentinos dejaron de creerle a quienes les dicen que la única barrera contra el virus es la puerta de tu casa o los acusan de promover la muerte por salir a correr, por sacar al perro, por ir a visitar a un familiar o por tener que salir a trabajar para comer, mientras el presidente se reúne con Moyano y se saca fotos sin barbijo ni distanciamiento, y mientras se liberan presos y los homicidas, narcotraficantes y delincuentes vuelven a ser noticia de todos los días.

Está claro que vamos a tener que convivir con el virus al menos hasta que llegue la vacuna, por ello es imprescindible buscar el camino hacia una nueva normalidad, que claramente no es ni restringiendo las libertades ni bajo el régimen de las imposiciones. El discurso del Gobierno asustando o atemorizando solo genera rechazo, lo importante es lograr que todos entendamos y tomemos conciencia sobre la forma de volver a realizar las diferentes actividades, cuidándonos y respetando los protocolos. Barbijos, distanciamiento y especial cuidado para las personas con enfermedades de base o mayores de 60 años, sin dudas, formarán parte de esta nueva normalidad de la que hablamos.

Por otro lado, la educación no parece ser una prioridad en la lista del gobierno nacional, no obstante, la discusión es muchísimo más compleja que ir o no a la escuela. Se está generando una brecha cada vez más grande entre quienes pueden conectarse a internet y acceder a clases virtuales y quienes no. Los daños psicológicos, de desarrollo y educativos que está provocando este “no plan”, sin dudas traerán consecuencias graves para nuestros hijos y el futuro del país.

Porque, además, no se está contemplando la realidad de quienes viven en zonas vulnerables, ni se está teniendo en cuenta las necesidades de los chicos ni de todos aquellos estudiantes de nivel secundario que quizá puedan llegar a ver como una opción dejar los estudios después de tantos meses sin clases. Es inentendible que la preocupación sea el cronograma del fútbol antes que el educativo.

Por eso, destaco cómo Horacio Rodríguez Larreta, a pesar de los palos en la rueda que quieren poner los sindicatos docentes, tomó la decisión de abrir las escuelas para quienes en estos cinco meses sufrieron las consecuencias de no poder asistir a clases.

Tenemos que enfocarnos en herramientas para reactivar el proceso educativo, porque las nuevas generaciones necesitan seguir formándose, y encontrar la manera de que niños, niñas y adolescentes sigan vinculados adecuadamente al sistema educativo. Nadie dice que será fácil o que el éxito esté garantizado, pero después de 160 días es necesario escuchar de parte del Gobierno algo más que el #QuedateEnCasa. En ese sentido es que insistimos con un plan que muestre un camino de salida y no a un Presidente que se ponga en rol de director de colegio y rete a todos, echándoles la culpa por no cuidarse adecuadamente.

Lo que planteo no es ser anticuarentena ni mucho menos, sino buscar un rumbo pensando en lo más importante de hoy y de siempre, que es el futuro de Argentina y de las próximas generaciones. Ese futuro solo va a ser posible si seguimos cuidándonos, pero también si se brinda libertad para trabajar y estudiar, libertad para generar y aprender, libertad para que todos puedan desarrollarse y crear el futuro que tanto sueñan.

El autor es diputado nacional