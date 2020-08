Oficialismo y oposición frente al espejo

FOTO DE ARCHIVO: Una bandera argentina flamea sobre el Palacio Presidencia Casa Rosada en Buenos Aires, Argentina 29 octubre, 2019. REUTERS/Carlos Garcia Rawlins

Los sondeos de opinión hacen explícita una realidad: Argentina es un país injusto. De los tres poderes del Estado, hoy el judicial es el peor evaluado y la mayoría de los argentinos cree además que es funcional a los intereses de los políticos. En este contexto, las manifestaciones del último 17 de agosto resultan una contradicción. Si bien la ciudadanía no confía en la actuación de los jueces, hubo expresiones en contra de una eventual reforma judicial porque desconfían de quien la impulsa. Incluso es posible que la mayoría no conozca los términos de tal reforma. Como el perro que se muerde la cola, el circuito nunca termina porque es el poder político, ya sea del Ejecutivo o del Legislativo, quien debe encararla y es el Congreso quien en definitiva la aprobará o rechazará.

Pero lo cierto es que el rechazo a la reforma judicial no es fundamentalmente de carácter conceptual sino ideológico. La impugnan porque son críticos al gobierno nacional, en especial a Cristina Fernández de Kirchner. El razonamiento es lineal: a cualquier propuesta que provenga del oficialismo, y en especial en el ámbito judicial, la reacción es oponerse.

Del mismo modo que Mauricio Macri fue partícipe necesario de la unificación del peronismo a mediados del 2019, Cristina Fernández de Kirchner funge de una suerte de amalgama para los opositores. Algunos dirigentes se expresaron en contra de la manifestación del 17 de agosto y desaconsejaron participar, otros la convocaron e hicieron acto de presencia. Sin embargo, frente a la figura de la vicepresidenta, los dirigentes de Juntos por el Cambio saldan sus diferencias. Es ella quien posibilita la unidad de la oposición y su identificación con un amplio sector de la sociedad.

Si bien existen y se expresan fuertes discrepancias entre los dirigentes de la oposición, la estrategia tiene más coordinación de la que aparenta. Una maniobra de dos tiempos: consolidar a sus adherentes más intensos (a través de la figura de Patricia Bullrich por ejemplo), para luego ir en busca de los electores del centro, de la mano del jefe de gobierno porteño o de María Eugenia Vidal.

Por consiguiente, y con muchas dificultades, Argentina consolida a paso lento un nuevo bipartidismo. Un efecto quizás no buscado pero deseable de la mentada grieta. Alberto Fernández lo impulsa y alimenta día a día mientras trabaja articuladamente con los gobiernos de la Ciudad y de la provincia de Buenos Aires para atenuar los efectos de la pandemia y se pone a disposición del gobierno del radical Morales en medio de la desesperante crisis sanitaria que padece Jujuy. Desde distintos sectores cercanos al gobierno crece la idea de que el Presidente comete un error al visibilizar y darle protagonismo a Horacio Rodríguez Larreta. Se podrían listar una serie de equivocaciones que cometió el Gobierno desde que asumió: la fallida intervención de Vicentin o la sobre exposición mediática del propio Fernández, sólo por mencionar algunas. Pero si hay algo en lo que el Presidente se destacó a lo largo de su larga trayectoria política y que mereció el reconocimiento de propios y extraños es su capacidad de negociar y de tejer estrategias. Subir al escenario a Horacio Rodríguez Larreta hoy es necesario para que su gobierno sea exitoso en la gestión de la pandemia (la CABA es el distrito más afectado, de acuerdo con la relación entre muertes y población) y en paralelo contribuye a la división del espectro opositor. Más que una carambola indeseada pareciera una decisión planificada.

En pos de consolidar el camino hacia el bipartidismo, con opciones a ambos lados del espectro ideológico, el Gobierno entonces debe redoblar el esfuerzo para mantener la unidad. Cualquier fractura dentro del oficialismo podría ser muy dañina desde el plano electoral, pero también desde el simbólico, vital para desarrollar su plan de gobierno. Para encarar las transformaciones que se propone, el Presidente requiere el mayor nivel de cohesión posible dentro de su espacio.

En definitiva, la agenda de Alberto Fernández se ramifica entre varias cuestiones: proteger la salud de la población frente a la pandemia, reactivar a una economía doblemente dañada, dar la batalla simbólica en los medios de comunicación, y hacer equilibrio para que los integrantes del Frente de Todos, cual orquesta, toquen la misma partitura. Queda claro que solo no puede; sus ministros y los principales referentes del espacio deberán tener un rol más importante del que mostraron hasta ahora, sin alterar el camino del diálogo, en una Argentina cuya situación no permite una mayor profundización de la grieta sino que exige todo lo contrario. Pero esto no implica no dar pelea ni dejar de lado las grandes transformaciones que requiere el país, sino encararlas desde la unidad y la transparencia.

*Los autores son licenciados en Ciencia Política (UBA) y analistas políticos.