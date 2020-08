América Latina, elecciones presidenciales y liderazgos regionales

(Reuters)

Por estos días la crisis sanitaria, económica y social provocada por la pandemia del Covid-19 a nivel regional, ha hegemonizado la agenda pública. Sin embargo, los procesos político-electorales que garantizan la alternancia en cargos ejecutivos y la renovación legislativa son centrales para la vigencia democrática. Por ello, no pueden detenerse y ya comienzan a llamar la atención. Quizás el más evidente es la contienda presidencial estadounidense, que se celebrará el próximo 3 de noviembre.

No obstante ello, y el tradicional interés que la potencia americana despierta a los ojos del mundo, más aún cuando los pronósticos auguran un sinuoso camino para la reelección del polémico Donald Trump, el resto de América Latina también comienza a poner en marcha sus calendarios electorales. Como es esperable en una región tan vasta y diversa como la nuestra, cada país es un mundo, cada electorado es único y cada contienda presidencial amerita detenerse en sus detalles.

Si bien Argentina no enfrentará en 2021 una contienda presidencial, sino de renovación legislativa, existe un desafío relevante para la nueva configuración del escenario político latinoamericano: el liderazgo regional.

Un 2019 turbulento, el 2020 de coronavirus y ¿un 2021 electoral?

Países como Chile, Perú, Colombia y Bolivia, eran percibidos como algunos de los más estables política y económicamente en la región. Sin embargo, el 2019 los encontró inmersos en serios enfrentamientos entre sectores de la sociedad civil y sus gobiernos. En algunos casos las políticas económicas adoptadas resultaban agobiantes para una ciudadanía ya golpeada por la crisis económica; en otros el descontento y la movilización hundía sus raíces en las frustraciones políticas ante gobiernos que habían generado altas expectativas pero terminaron distanciados de las necesidades y demandas de los ciudadanos.

Ese caldo de cultivo derivó en que el año pasado haya tenido lugar en distintos países violentas protestas callejeras, enfrentamientos con la policía, situaciones de inestabilidad política e, incluso, el retorno de un viejo y tristemente conocido: los golpes de Estado.

Parecía que el 2020 no iba a ser diferente a como concluyó el 2019, sin embargo un desconocido y altamente contagioso virus llegó desde la lejana China para dar vuelta la ecuación. La crisis sanitaria junto a la crisis económica, constituye un binomio explosivo para las ya golpeadas economías regionales.

Si bien el coronavirus está lejos de ser un recuerdo, el paso de los meses nos acercan al 2021, un año en donde diversos procesos electorales presidenciales llegarán a países como Ecuador, Honduras, Perú, Nicaragua y Chile.

Ecuador: la reelección de Lenin Moreno

El 7 de febrero próximo –en apenas cinco meses- Ecuador decidirá si Lenin Moreno seguirá ocupando el Palacio de Carondolet, o si, por lo contrario, un nuevo candidato se consagrará mandatario.

El distanciamiento entre Moreno y su antiguo aliado, el ex presidente Rafael Correa, que había comenzado ya desde las primeras semanas de 2016, hoy parece ponerlos en veredas electorales diferentes. El ex presidente anunció desde su residencia en Bélgica su candidatura a la vicepresidencia, con la cual intentará disputarle el poder a Moreno. Sin embargo, el primer desafío de Correa no será en términos electorales sino legales, ya que su candidatura podría extinguirse si la justicia confirma la condena de ocho años por cohecho agravado que ya fue ratificada en dos instancias judiciales.

Honduras: consolidar la democracia y el sistema político, en las urnas

Concluyendo un segundo mandato iniciado por acusaciones de fraude, un ajustado triunfo y un dictamen del Tribunal Superior Electoral, el actual presidente, Juan Orlando Hernández, afirmó que el próximo 14 de marzo, su nombre no estará en la formula presidencial. La crisis política que el país atraviesa desde 2009 no se ha detenido, pero sí ha salpicado con creces a las sucesivas gestiones. Desde que un fenómeno que parecía extinto en América Latina como lo eran los golpes militares, destituyó al por entonces presidente Manuel Zelaya allá por junio de 2009, la inestabilidad fue la regla en la democracia en el país.

Así las cosas, la nueva elección parece ser, más que la búsqueda de un presidente, la de la necesaria consolidación de la democracia, el voto popular y la legitimidad de un nuevo gobierno.

Perú: la imagen positiva del presidente saliente, una aliada para asegurar el poder

El próximo 11 de abril los peruanos buscarán en las urnas al sucesor o sucesora de Martín Vizcarra, quien por la constitución nacional tiene limitado su mandato a dos períodos, aunque no consecutivos.

Es de esperar que la imagen positiva de Vizcarra –una de las tres más altas de Latinoamérica, después del salvadoreño Bukele y el argentino, Fernández- juegue un papel central en los comicios. Si bien nada garantiza el éxito ni la transferencia automática de votos a un “delfín”, este es un punto a tener en cuenta.

Nicaragua: 13 años de gobierno de Ortega ¿llega la alternancia?

El siempre polémico presidente nicaragüense anunció que el 7 de noviembre de 2021 el país concurrirá a las urnas. Como no ha pasado en elecciones anteriores, todo indica que la oposición ha logrado cierto consenso en torno a un conjunto de puntos esenciales. La unificación entre Unidad Nacional Azul y Blanco y la Alianza Cívica es sin dudas un recurso estratégico para quien finalmente se erija en el contendiente de Ortega.

Sin embargo, aún queda mucho tiempo por recorrer hasta la cita democrática y los candidatos como los partidos tendrán que demostrar que son capaces de hacer dos cosas: mantener la unidad y lograr convencer a los nicaragüenses de la necesidad del cambio.

Chile: El final de la era de la alternancia Bachelet-Piñera

El 21 de noviembre de 2021 el país trasandino dirimirá en las urnas quien será el sucesor o sucesora de Sebastián Piñera. La constitución chilena limita a dos períodos, no consecutivos, la reelección de un presidente. Es por ello, y su evidente apoyo partidario y popular, que, en las últimas cuatro contiendas, el poder ha sido ejercido por Michelle Bachelet y Sebastián Piñera en una suerte de “acuerdo político” tácito de alternancia.

La encrucijada que tiene los chilenos por delante es cómo enfrentar lo nuevo, algo distinto a lo que están acostumbrados. Dos rostros conocidos y apoyados dejan de estar en la fórmula presidencial, y todas las certezas se desvanecen.

La oportunidad de Argentina: liderazgo regional

En este contexto de incertidumbre a raíz de la inestabilidad económica que ha causado la crisis del coronavirus, sumada a la incertidumbre política que se plantea hasta que los latinoamericanos elijan presidentes, Argentina tiene una oportunidad para consolidar su liderazgo en la región.

Toda crisis genera una suerte de “barajar y dar de nuevo”. Sin embargo, eso no ocurrirá una vez el Covid-19 haya retrocedido, sino que está ocurriendo ahora mismo. Los países buscan aliados estratégicos para consolidar modelos regionales y alianzas estratégicas para enfrentar los desafíos del mundo que viene. El momento es propicio, como lo ha demostrado -por citar sólo un ejemplo- el acuerdo entre Argentina y México para producir masivamente la vacuna de Oxford.

En otras palabras, aun con todos los desafíos internos que se avecinan, Argentina está en condiciones de buscar aliados y definir estrategias para liderar la América Latina que viene, y así apalancar la imperiosa recuperación económica.

*Sociólogo, consultor político y autor de “Comunicar lo local” (Parmenia, 2019)