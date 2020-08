Aprender de la cuarentena o la teoría de la pausa

Juan Román Riquelme (AP Photo/Natacha Pisarenko)

Terminé de elaborar la teoría de la pausa una tarde primaveral en la que Boca iba perdiendo y sin embargo Juan Román Riquelme seguía fiel a su juego. Buscaba la pelota, la encontraba, encaraba y gambeteaba. Pero, y esto resultó crucial para la confirmación de mi teoría, también se detenía, sí, hacía pausas, sorprendentes, inesperadas. Descansaba el botín derecho sobre el balón, en contra de lo que todos esperaban que hiciese en esa instancia del partido. Porque si bien podía hacer la pausa que se le antojase, los minutos no se detenían con él, y había que apurarse para ganar, como sea. Pero Román continuaba imperturbable, suspendido sobre la pelota, la cabeza erguida y la mirada calma, como la de un místico contemplativo. Pero lo que nadie sospechaba es que ahí, en esa pausa, en esas milésimas de segundos, Riquelme estaba elucubrando, reiniciando su GPS futbolístico, recalculando cómo y por dónde seguir. Y de pronto, volvía del más allá con una nueva y mágica jugada. Finalmente esa tarde Boca ganó.

Hay momentos, como el actual, en los que el partido está complicado, el coronavirus es un rival duro, que se llevó puesto a varios grandes equipos. Pero podemos aprovechar de la cuarentena, como de una pausa de pelota detenida, para pensar, para protegernos, para saber dónde estamos parados y por dónde podemos seguir; incluso, como Román, intentar alguna jugada, y quién nos dice que no cambie el resultado. Lo opuesto a la pausa, a parar la pelota, es el arrebato. Cuando de muchacho jugaba al fútbol, aprovechando de mi contextura robusta y compensando mi falta de talento, si me llegaba o afanaba alguna pelota, corría como perseguido por la policía, chocando contra los rivales, y, en el mejor de los casos, convertía un gol; pero la mayoría de las veces cometía faltas o me salía de los límites de la cancha. Por entonces era un joven arrebatado y aún no había elaborado ni experimentado la teoría de la pausa.

No es cuestión de escapar, porque muchas veces los problemas corren con nosotros, bajo nuestra misma piel. Se trata de hacer la pausa, para sentir la respiración, para contar hasta diez, para quedarnos unas horas, unos días, lo que sea necesario para encarar el movimiento que sigue, el que deseemos hacer o el que nos toque atravesar. Parar la pelota, levantar la cabeza, aquietar la respiración, mirar la cancha, contemplar a los compañeros, a las compañeras, a la hinchada que es el mundo que nos rodea. En definitiva, conectar con el juego, sabiendo que mientras estemos vivos, el partido sigue, y aunque se ponga difícil, hasta que Dios no toque el silbato final el resultado puede cambiar.

Otro argumento para sostener la teoría de la pausa me lo aportó la fábula de la tortuga y el zorro que se encontraron en un camino del bosque. El zorro vio en la tortuga su almuerzo. Ante la amenaza, la tortuga, sabiendo que no podría escapar corriendo, por obvias razones, se refugió dentro de su caparazón. El zorro dio vueltas, esperó. Y cuando se cansó de esperar, se fue a buscar la comida a otro sitio. Esta leyenda budista también nos puede orientar para pensarnos en estos tiempos pandémicos, como en cualquier otro momento dificultoso por el que debamos transitar y preservarnos de alguna dolencia o amenaza. Saber, como la tortuga, cuándo es el momento para hacer la pausa, para estar dentro y esperar; y cuándo para salir. Hoy el zorro es el coronavirus, pero puede ser una enfermedad, una problemática de pareja o económica, una decisión que tengamos que tomar, o la tensión misma de cada día, las ansiedades y angustias propias del existir en este mundo.

La naturaleza también me aportó sólidos argumentos para elaborar la teoría de la pausa. La langosta de mar, en el ciclo de su vida, cambia de caparazón varias veces. Pero en ese intervalo, entre soltar y construir el siguiente caparazón, se tiene que cuidar de las acechanzas de sus enemigos el congrio, el abadejo y el bacalao, dispuestos a devorársela. La langosta que se salva es aquella que sabe ocultarse entre las piedras, hacer una pausa y esperar el momento propicio para salir.

Parar la pelota, como Riquelme; meternos dentro del caparazón, como la tortuga; o protegernos entre las piedras, como la langosta. Pruebas suficientes para practicar y sostener la teoría de la pausa y que no nos gane la desesperación. Pausa necesaria para preservarnos, pensar la jugada y continuar el partido más importante, el de gozar de la vida sin que nos devoren los depredadores.

El autor es psicólogo y escritor