Una imagen que abre un interrogante sobre el liderazgo

Patricia Bullrich es saludada militarmente por un efectivo policial que la reconoce durante la marcha del 17A

Antes de dar inicio a esta columna necesariamente debo decirle que la misma no pretende emitir juicios de valor sobre ninguna de las personas que se verán involucrados directa o indirectamente en ella. Asumamos al menos para esta lectura que nadie es mejor o peor que nadie y que en estas palabras no hay conceptualmente buenos y malos. Simplemente hay hechos que no pueden ser soslayados.

La imagen que antecede es mucho más que una oportuna toma fotográfica que se ha viralizado en las redes sociales. La escena de la ex Ministra de Seguridad Patricia Bullrich siendo saludada marcialmente por un efectivo policial que la reconoce a su llegada a la marcha del pasado lunes 17 de agosto es un magistral y contundente resumen de cómo aquellos que son gobernados o conducidos con determinadas pautas de conducta perciben a su superior, jefe o gobernante como simplemente eso o... como un líder.

El malestar popular se hizo sentir en las puertas de la residencia presidencial(Adrián Escandar)

El efectivo policial de la foto -según está “escrito” en su brazo derecho- no es un novato. Su jerarquía denota varios años de servicio y por lo tanto sabe perfectamente que la mujer a la que saluda en posición de firme y llevando su mano marcialmente a la altura de su sien derecha ya no es la máxima responsable de la seguridad nacional sino una simple ciudadana que participa en una oficialmente cuestionada manifestación popular. Podría demostrarle afecto respondiendo al nuevo saludo social que propone la ex funcionaria a la que se ve ofreciendo el codo pero prefiere saludarla como solo se saluda a un superior.

La coincidencia con el aniversario del Libertador fue aprovechada para las consignas de los manifestantes

¿Puede este columnista sacar tremenda conclusión con la simple observación de una imagen que refleja una acción que de principio a fin no debe haber insumido más de 3 segundos? Seguramente no sino se le adiciona a la misma el recuerdo de decenas de relatos oídos de boca de miembros de las fuerzas de seguridad que a pocos meses de ser conducidos por una nueva ministra añoran profundamente el estilo Bullrich.

Es aquí donde introduciré los cuatro primeros datos extraídos de la realidad. Bullrich se ganó el respeto de sus subordinados conduciendo con mano dura pero no tiránica, planificando cada acción en conjunto con los jefes operativos de las fuerzas y sabiendo reconocer las fortalezas y debilidades de los cuadros a su mando. Sabina Frederic apenas es soportada y obedecida a desgano y dista mucho de gozar del menor ascendiente sobre sus subordinados quienes solo le dispensan la cortesía que indica el reglamento pero hasta el presente no se han sentido conducidos sino sometidos. No ocurre lo mismo con Sergio Berni a quien se le puede cuestionar casi todo menos el amor y entrega que pone por su trabajo y el alto grado de empatía que genera en la tropa. Por último, la percepción que las FFAA tienen del actual Ministro de Defensa Agustín Rossi es muy distinta a la que el mismo funcionario había generado en su anterior recalada en la sede ministerial de la calle Azopardo. Sea porque la pandemia lo obligó a asumir el rol de conductor o porque aprendió de sus propios errores. Cuando un teniente, cabo o general lo llama “señor ministro” en una charla informal sin que “el chivo” este presente, hay que prestar atención porque nada es casual en el mundo castrense.

Ser o hacerse líder

Erróneamente suele creerse que la obediencia, la subordinación o la solemnidad ceremonial son patrimonio de quienes visten uniforme. Definitivamente no es así. Es cierto que no se nace general, almirante o brigadier pero tampoco se nace jefe de cirugía, gerente de banco o director editorial de un medio periodístico. El escalafón está presente en muchas profesiones civiles y brinda a quienes las ejercen la posibilidad de aprender el exquisito arte del mando, la conducción y las ventajas de ser líder mucho antes que jefe. La política en cambio puede permitirse el lujo de encumbrar en altos puestos de mando a amigos del poder y hasta incluso hacer que alguien llegue a detentar la máxima conducción de una nación, luego de haber sido ungido a los altares del poder por el designio de una persona que precisamente entendió a la perfección qué significa el liderazgo y que por ello sabe - con razón- que su palabra se transformará en mandato sagrado para el resto de los mortales. La tremenda desventaja de esta situación es que el liderazgo no puede delegarse, heredarse o comprarse. No se ejerce con mensajes semanales o quincenales a los subordinados y muchísimo menos a quienes simplemente son ciudadanos administrados. No se inocula con gráficos presentados en power point ni se inyecta con decretos de necesidad y urgencia.

Alberto Fernández presidió el homenaje al General San Martín junto a los granaderos Presidencia

No diré nada nuevo al sostener que el mundo atraviesa un momento particularmente complejo. Líderes y mandamases sin distingo de raza, credo e ideología enfrentan a un enemigo minúsculo e irreverente al que no pueden amenazar, seducir o convencer para que no siga asolando a las porciones de humanidad que a cada uno le toca gobernar y es entonces donde la simbología de la tan mentada fotografía se hace presente de nuevo con su contundente mensaje.

Este 17 de agosto una vez más la sociedad salió a la calle contrariando la voluntad de los gobernantes e incluso desafiando su autoridad ya que de obedecerse el fárrago de decretos presidenciales hoy en vigencia, la calle solo debería ser transitada por trabajadores esenciales, padres paseando a sus hijos durante una hora al día, corredores y caminadores a partir de las 18:00 hs y vecinos de compras en comercios de cercanía, todo lo demás está prohibido y el pueblo “debe obedecer al mandamás”. Esta premisa evidentemente no quedó demostrada durante las miles de manifestaciones acaecidas a lo largo y ancho del país. Cada una de ellas en sí misma es una acabada muestra del “no mando” de quien dice tenerlo. ¿Se entiende cuál hubiera sido la reacción de la sociedad si un líder de verdad hubiera convencido a la población que en estas circunstancias lo mejor es no hacer lo que se hizo?

La dirigencia política fue fuertemente cuestionada en las distintas marchas del 17 de agosto

De la misma manera en que el Coronavirus es un enemigo que no se ve, el líder de esta jornada de protesta fue tan poderoso como invisible. Hasta podríamos válidamente afirmar que no hay uno o que si lo hay es tan magistral que ni tan solo necesitó cumplir el mandamiento fundamental del liderazgo y no debió apersonarse a encabezar de manera visible la protesta.

Los buenos mandamases desarrollan una especial habilidad a la hora de deslindar culpas y responsabilidades. Los líderes por el contrario se devanan los sesos pensando en qué fallaron para que aquello que planearon no hubiera salido tal como lo idearon. Por cierto el líder reconoce sus límites y siempre tiene un plan. El mandamás no necesita plan pues se asume superior y por ende no concibe que sea lo que fuera que ordene, no se cumplirá a rajatabla.

Los reclamos de la sociedad son tan variados como recurrentes y se repiten en cada marcha(Mario Sar)

Olvidemos ahora la foto y miremos la película. La sociedad argentina inició el tránsito de la pandemia creyendo que había un plan y que había un líder. Todos invertimos tiempo y energía ponderando el liderazgo presidencial y la habilidad demostrada a la hora de alinear las fichas en tablero del poder detrás de un objetivo común. Pasaron 170 días que incluyeron desde intentos de expropiación de bienes privados y decretos con amenazas de prisión a quien no se lave las manos o ventile el cuarto, hasta la liberación de delincuentes con condena firme y la repetición sin solución de continuidad de un confinamiento domiciliario que terminó siendo literalmente dejado de lado por decisión popular.

Un recurrente sentimiento de falta de Libertad fue expresado por los manifestantes

Y ahora... ¿qué hacemos? Estamos en manos de gobernantes que no tienen la capacidad de conducirnos y muchísimo menos de liderarnos. No obstante los necesitamos pero ya casi no los respetamos y no lo hacemos en buena medida porque sentimos que ellos no lo hacen con nosotros. Menudo problema.

El oficial policial de nuestra foto claramente reconoció a una ex jefa como líder vigente con absoluta claridad. ¿A quién reconocemos nosotros? ¿ Quién es hoy el conductor al que estamos dispuestos a seguir sin dudarlo porque lo reconocemos como el más indicado para marcar el camino?

El 17A ya es historia. Uno o dos días de análisis televisivo como mucho y volveremos a la cuenta diaria de infectados y fallecidos sin payasos que maticen los anuncios. Parafraseando a Serrat volverá el rico a su riqueza, el pobre a su pobreza y el señor cura por ahora no podrá volver a sus misas porque están prohibidas y resulta menos tentador violar la ley para ir a rezar que para ir a comer un asado a lo de un amigo.

Para que algo cambie, para que algo mejore, para que no sigamos corriendo en círculos buscando morder nuestra propia cola, nuestros mandamases de hoy deberían agotar sus esfuerzos para que la próxima vez que les veamos la cara desde cada rincón de la patria los comencemos a reconocer como líderes aunque no juntemos los pies ni llevemos la mano a nuestra sien. No quedan ni muchas opciones ni mucho tiempo por delante pero claro, para ello deben transformar la soberbia del mandamás en la grandeza del líder y eso no les estaría resultando sencillo.