¿Y si solo se vota a los fanáticos?

En el día de ayer, Ernesto Tenembaum escribió en Infobae una columna brillante, como todas las que salen de su pluma, sobre los riesgos ciertos de que la oposición sea copada por un discurso fanático e irracional. Es evidente que su lógica es impecable y en esa dirección parece encaminarse, no tanto la dirigencia en principio, sino básicamente el electorado opositor. El autor enumera además todos los riesgos institucionales que esto acarrea.

Pero lo que queda claro es que el riesgo es sistémico, aunque no tanto político, considerando una estrategia de construcción con miras a obtener resultados electorales, a la postre el fin último de la política: obtener el poder. Y de allí surgen las preguntas: cuán cuestionable resulta el fanatismo como estrategia y si en realidad el elector busca votar moderados, o únicamente vota fanáticos. Y si este último fuese el escenario, la estrategia de la oposición podría ser acertada.

Veamos. El presidente Alberto Fernández busca mostrar moderación, prolijidad, diálogo. Pero hay sectores poderosísimos de la coalición de gobierno que claramente se radicalizan, muestran posturas poco dialoguistas, plantean extremos. Esto ocurre en toda temática que forma parte de la conversación cotidiana de los argentinos: Vicentin, reforma judicial, incluso en materia de pandemia, las autoridades sanitarias provinciales, o aquellos que no pudiendo controlar los contagios, culpan a los porteños de ir a contagiar a los bonaerenses.

Esto no es casual, ni siquiera ideológico, es una estrategia radicalizada. Quien detenta el poder fija el cariz de la confrontación en términos generales. Entonces, ¿podría la oposición tener un proyecto electoral competitivo si planteara su estrategia en términos moderados? Probablemente tendría mi voto, pero ¿cuántos perdería? El posicionamiento fanático, en principio, llevaría a la oposición a sostener una base electoral potente, algo así como el 32% que obtuvo en las primarias de 2019. Esa base votó al macrismo contra todo desastre económico y social, es propia, fue una construcción voluntaria o azarosa que se desarrolló entre 2015 y 2019, pero en definitiva existe. ¿Puede la oposición contenerla con un discurso tibio o moderado? ¿O muchos de ellos correrían a un espacio mas radicalizado como el Espert, López Murphy y Milei? Si esto último ocurriese, la oposición no tendría forma de competir electoralmente.

De hecho, la base electoral que le permitió al Frente de Todos alcanzar el poder fue ese 30% o 35% que Cristina Fernández de Kirchner mantuvo fuertemente consolidado, fanatizado, incluso en los peores momentos en 2016 y 2017. Sin asegurarse esa base, probablemente jamás hubiese regresado al poder. Si la actual vicepresidente se hubiera moderado en aquel período, es posible que sus seguidores hubiesen buscado alternativas que respondiesen a sus expectativas.

Dejo sentado, en lo personal, prefiero el discurso moderado, dialoguista. Pero en términos electorales, soy una reducida minoría, porque los liderazgos irracionales y/o fanáticos, se imponen no solo en la Argentina, sino en todo el mundo. Donald Trump, Boris Johnson, Jair Bolsonaro, Andrés López Obrador y otros varios en Europa lo demuestran con claridad. Siguiendo con las cuentas, los casi 8 puntos que el macrismo recuperó entre las elecciones primarias y las generales en 2019 y lo llevaron a algo mas del 40% de los votos, fueron en buen parte, electores asustados por el regreso del kirchnerismo. Pues bien, regresó, y en tanto haya “reformas judiciales”, “comisiones para modificar la Corte” integradas por el abogado de la ex Presidenta, esos 8 puntos confirman sus miedos y también se consolidan en el macrismo. En este punto, es obvio que es el oficialismo, desde el poder, quien marca la agenda y posiciona a los electores. Es entonces más sencillo contenerlos con un discurso radicalizado y fanático por parte de la oposición.

Es cierto que ese 40% no le alcanzó a Juntos por el Cambio en 2019, perdió la elección. Y todo indicaría que para captar a los electores que se perdieron, es necesaria la moderación. Son electores menos fanatizados, los llaman “blandos”, son volátiles, pueden votar a unos y a otros, pero su búsqueda, moderando el discurso, puede generar una dilución de los duros. Alrededor del 15% de los electores hoy, tienen esas características. Y son los que deciden las elecciones. Muy probablemente, sin importar las otras discusiones, son los que “deciden con el bolsillo”. Si la economía va relativamente en orden, no hay grandes debacles, suelen ser conservadores y votan oficialismos. Por el contrario, si la desocupación o la inflación son un problema serio, buscan una alternativa. Y si la oposición lleva como oferta electoral a un candidato con perfil de buen administrador, seguramente se inclinen por tal opción. Pero, en definitiva, otra vez, esta variable depende del oficialismo, no de la oposición.

Para concluir, los fanatismos dañan las instituciones, subsumen la dinámica democrática a personas que postulan epopeyas inviables y también poco convenientes, pero es innegable que existe en los electores del mundo una suerte de “desilusión con la moderación”, y la búsqueda de super líderes fanatizados. Si fuese para captar los pocos votos de gentes como el que suscribe, no es recomendable como estrategia política-electoral, pero a efectos de ganar elecciones, es el discurso fanático el que consolida minorías potentes, que permiten tener la expectativa de un triunfo electoral.

El autor es consultor y abogado.