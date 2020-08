“Religión” es lo que sucede entre nosotros y otra gente. No es lo que sucede dentro del alma. No, a menos que el alma se transforme en un conducto para con otras almas. Hay sólo medio paso entre introspección y egoísmo espiritual. Una delgada línea entre prestar atención dentro nuestro, y sólo pensar en lo que pasa dentro nuestro.

Responsabilidad es la habilidad de dar respuesta. La vida religiosa nos llama a ser seres responsables con el mundo que nos rodea. El amor, la espiritualidad y la sensibilidad religiosa sólo se expresan en acciones que transforman nuestra realidad. Por todo esto es que, como comunidad judía, nos sabemos con el imperativo de asumir nuestra responsabilidad para con el mundo.

“Nibra adam iejidi”, la Mishná (primer exégesis escrita de la Torá en el siglo II) nos dice que Dios creó un solo hombre para que comprendamos que todos los seres humanos estamos relacionados, y que por eso: kol hamekaiem nefesh ejad, todo el que salva una vida, es como si salvara al mundo entero.

En estos últimos meses de pandemia y cuarentena, se hicieron visibles escenarios de urgencia, frío y hambre, con las pertinentes complicaciones que conlleva el aislamiento social. El impedimento de abrir las puertas de los templos no fue un obstáculo para Amijai. Rápidamente se organizó el proyecto “Alimentando el alma”, en el que participan familias cocinando en casa, tejedoras y donantes de ropa de abrigo, medicamentos o alimentos no perecederos sin salir de sus casas. Un equipo maravilloso de casi doscientos voluntarios –judíos y no judíos- que reciben, retiran, fraccionan, clasifican y entregan todos los días estas donaciones en el comedor María Eva, en el merendero Sonrisas Felices, en el Hospital Pedro de Elizalde, en la Asociación Civil Dar es Dar y en la Fundación Pele Ioetz.

Vivi Dabul es una de las voluntarias de este emocionante proyecto en Amijai: “Inmensamente conmovida y atravesada por esta situación, aprendí que el hambre duele en la panza, pero por sobre todo, duele en el Alma, como duele el desamor, el desinterés y el ser ignorado por los otros, y me afloraron sensaciones encontradas. Por un lado, la enorme tristeza de ver la realidad de los que menos tienen y menos pueden, y por el otro, la inmensa gratificación espiritual de dejar de ser espectadora y accionar para transformar un poco al menos su triste realidad”.

El proyecto “Alimentando el alma” comenzó hace dos meses con 200 viandas semanales y en estos momentos está entregando más de 5.000 viandas de comida recién elaborada y 1.200 kilos de alimentos no perecederos por mes.

Ki guerim aitem beeretz Mitzraim. Los judíos recordamos a cada momento que fuimos esclavos en Egipto. Sabemos lo que se sufre estar en los márgenes. Sabemos lo que es estar solos, abandonados, sin amigos, sin esperanza, sin nada.

Por eso también sabemos que la actitud religiosa más importante es comprender que Dios nos puso en este mundo para ayudar a que al menos una persona menos sufra, para hacer que al menos una persona más pueda aspirar a una vida mejor. Para lograr que un chico, gracias a nuestras manos, pueda dormir con menos hambre y su padre con menos temor.

A mediados del siglo XIX, el rabino Israel Salanter decía: “Una persona debe preocuparse más por sus asuntos espirituales que por los materiales. Sin embargo debe saber que las necesidades materiales de otra persona son sus propias necesidades espirituales”.

