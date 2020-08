Antes que “nueva normalidad”, institucionalidad

La Casa Rosada donde funciona el poder Ejecutivo nacional

Todos los sistemas democráticos y republicanos tienen a la división de poderes como un pilar indiscutido. A tal punto, que aún aquellos países en los cuales los conceptos democracia y república son una parodia, se organizan desde lo formal distribuyendo el poder entre Ejecutivo, Legislativo y Judicial. La violación de las garantías y derechos humanos no provienen modernamente de un desconocimiento literal de ellos en los textos constitucionales, sino del desequilibrio entre aquellos órganos o de su corrupción.

Los derechos y garantías que todos los argentinos tenemos de acuerdo a la parte programática de nuestra Constitución, particularmente los reconocidos en el artículo 14, como el su propio texto reconoce y la Corte lo ha señalado en muchos casos célebres no son absolutos, sino que están sujetos a las leyes que reglamenten su ejercicio. A su vez el artículo 19 dispone que nadie puede ser obligado a hacer lo que la ley no manda ni privado de lo que ella no prohíbe. Las leyes, además, no pueden desconocer los derechos y garantías consagrados por la Constitución, sino reglamentarlos razonablemente (art. 28).

Dictar leyes es una facultad del Congreso. Esta atribución no puede ser delegada ni ejercida por el Poder Ejecutivo bajo pena de nulidad. Esta es la regla. Como toda regla en Argentina tiene su excepción que –lamentablemente- suele convertirse, a su vez, en regla.

Solo excepcionalmente y en materias determinadas de administración y emergencia, fijando plazo y condiciones se admite la delegación legislativa (art 76). No ha sido este el instituto usado por el gobierno para restringir nuestras libertades desde el 20 de marzo en adelante. Decidió acudir a los decretos de necesidad y urgencia previstos en el artículo 99 inciso 3, la otra alternativa disponible para que el PEN ejerza funciones legislativas. No voy a analizar si se debió o no declarar el estado de sitio para limitar la libertad de transitar y reunirse entre otros derechos. Me quiero detener en que a casi 5 meses de iniciada la cuarentena la intervención del Congreso para su eventual prórroga y modalidades de ejercicio es insoslayable.

En efecto, la Constitución exige para que se pueda dictar un DNU que exista una situación de necesidad y urgencia que impida acudir al trámite normal para la sanción de las leyes. Esa situación por diversos motivos estuvo presente al inicio de la cuarentena. En primer lugar por la rapidez con la que había que tomar decisiones, el poco conocimiento sobre la enfermedad y la necesidad de adecuar el sistema sanitario y en segundo lugar por la propia dificultad para sesionar remotamente o respetando el distanciamiento social. Hoy ya no se justifica seguir eludiendo al Congreso . Este ya sesiona a distancia, por lo que no se puede argumentar más esta excusa. Si fuera el caso hay ejemplos de sesiones presenciales de legislaturas, respetando el distanciamiento social.

Por otra parte, hoy conocemos mucho más sobre la enfermedad y fundamentalmente se han tomado medidas para reforzar el sistema sanitario que lejos está del colapso, según los números que a diario se informan. Pero fundamentalmente, a 5 meses del dictado del DNU 297/2020 no se puede seguir sosteniendo el carácter súbito o imprevisible de las medidas que deben adoptarse. Casi toda prolongación de la cuarentena ha sido conocida, casi desde el mismo día en que se anunció la anterior prórroga. Nadie piensa seriamente que será diferente el 16 de agosto. Es más, el ministro de salud bonaerense insinúa el mantenimiento de estas restricciones hasta que hay una vacuna. Ni siquiera la vuelta a la mal llamada “nueva normalidad” supondrá eliminar totalmente las restricciones a los derechos individuales, por lo que será conveniente que la política y fundamentalmente el PEN, se acostumbre a la “vieja normalidad” de las instituciones: las restricciones a los derechos, además de tener que ser razonables, se disponen por ley del Congreso. Es allí donde reside la más representativa expresión de la voluntad popular. Si la dinámica de los acontecimientos exige que ciertas cuestiones sean delegadas se puede acudir al ya citado artículo 76, pero con plazo y condiciones fijadas por quienes son nuestros representantes.

No está de más recordar la doctrina de la Corte Suprema respecto de las consecuencias que ha tenido el uso reiterado y excesivo de las medidas de excepción: “Las legislaciones de excepción tienen un plazo para que se produzca su propia extinción, pero su prórroga y su reiteración han inutilizado los mecanismos de autodestrucción y han alimentado los que permiten su conservación. De tal modo la excepción se ha convertido en regla y los remedios normales han sido sustituidos por la anormalidad de los remedios. Esta fundamentación de la regla de derecho debilita el compromiso de los individuos con las leyes y los contratos, ……Quienes redactaron nuestra Constitución sabían lo que eran las emergencias ya que obraron en un momento en que la Nación misma estaba en peligro de disolución, pero decidieron sujetarse rígidamente a una Carta Magna con el propósito de no caer en la tentación de apartarse de ella frente a necesidades del momento. Un sistema estable de reglas y no su apartamiento por necesidades urgentes es lo que permite construir un Estado de Derecho.” (Fallos 329:5913, voto del Dr. Lorenzetti).

Si esto se dijo respecto de una cuestión patrimonial, con mucha más razón vale cuando se pretende avanzar sobre derechos que garantizan la libertad ambulatoria, de expresión o de reunión. El estado de excepción institucional debe cesar. La oposición y la ciudadanía debemos exigirlo.

*Héctor Huici es abogado especialista en derecho administrativo