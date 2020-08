El mapa mundial de las operaciones de Hezbollah

Hezbollah nació en el Líbano como una agrupación terrorista allá por 1982 (REUTERS/Aziz Taher)

El pasado lunes 3 de agosto el Washington Institute for Near East Policy (El Instituto Washington para la Política del Cercano Oriente), un think-tank independiente con sede en Washington DC, presentó su mapa mundial interactivo y línea de tiempo sobre Hezbollah, en el que refleja todas las múltiples actividades que esta organización lleva a cabo, prácticamente, y literalmente, en todo el mundo.

El autor de este trabajo colosal es Matt Levitt, uno de los mayores expertos sobre Hezbollah, autor del libro Hezbolá. Las huellas en el mundo del partido de Dios (Hojas del Sur, 2015), libro para el que trabajó nueve años, y cuya portada (tanto en su edición original como en su traducción al español) simbólica y dolorosamente para los argentinos, lleva la foto más conocida de los restos del edificio de la AMIA recién destruido por la explosión aquella aciaga mañana del 18 de julio de 1994.

Para la justicia argentina, ese atentado terrorista fue ejecutado por agentes del Hezbollah.

Hezbollah nació en el Líbano como una agrupación terrorista allá por 1982, pero luego con los años, siempre financiada por Irán, fue creciendo y acaparando lugares en la política libanesa, ocupando bancadas en el parlamento, desarrollando actividades sociales, e incluso formando parte de una coalición de gobierno. Pero nunca dejó aquéllo que la definió y caracterizó desde su nacimiento: el terrorismo.

Por ello el año pasado fue la primera organización en ser incluida en el flamante Registro Público de Personas y Entidades Vinculadas a Actos de Terrorismo y su Financiamiento (Repet), y en ser designada por el Poder Ejecutivo como una organización terrorista, designación que fue convalidada por la actual administración.

Mientras que Hezbollah y sus líderes se empecinan en levantar el perfil y exhibir al mundo sus actividades políticas y sociales, en paralelo procuran disimular la diversidad de acciones criminales que desarrollan cada vez con mayor alcance a lo largo y a lo ancho del planeta. No sólo actos de terrorismo, sino también de narcotráfico, contrabando de armas, falsificaciones variadas, y especialmente, lavado de dinero y financiamiento del terrorismo. Todo está expuesto y documentado en este mapa que se acaba de lanzar.

En un trabajo monumental, Levitt expone de la manera más didáctica, y así, ilumina, más de mil eventos de esas características atribuidos a Hezbollah, desde mediados de los años 80. No sólo la información es accesible y completa, habilitando su búsqueda a través de distintos campos: por fecha, por nombre, por actividad, por lugar geográfico, sino que además cada evento introducido en el mapa tiene su fuente documental a disposición para ser consultada e incluso descargada. En general, se trata en muchos casos de sentencias judiciales, pero también de informes no clasificados o ya desclasificados, que Levitt ha ido recopilando a lo largo de los años. Como buen archivo digital, permite la búsqueda cruzada de datos, y además en cada evento que se consulta no sólo aparecen las fuentes concretas, sino sugerencias adicionales para ver otros eventos vinculados, o documentación de respaldo.

Al ser un mapa interactivo, también se incluyen fotografías, videos, sumarios de los eventos, alias, rutas de viaje, fuentes de financiación y otros detalles, todo lo cual echa luz sobre el alcance verdaderamente global de esta organización que no ha parado de crecer desde su fundación original.

Recientemente el juez federal de El Dorado, Misiones, dispuso el congelamiento de todos los bienes y activos que puedan tener en el país los miembros y jerarcas del Hezbollah, y otras organizaciones y personas vinculadas con la organización. A las autoridades nacionales les preocupa la alianza del Hezbollah en la zona de la Triple Frontera con poderosas bandas criminales, y sus intentos por penetrar en la provincia de Misiones.

El mapa interactivo que se acaba de lanzar, disponible para su consulta, no deja dudas en cuanto a darles la razón. El mapa del Washington Institute puede ser consultado en https://www.washingtoninstitute.org/policy-analysis/view/lebanese-hezbollah-select-worldwide-activity-interactive-map

El autor es abogado