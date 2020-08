Una reforma que huele a podrido

El presidente de Argentina, Alberto Fernández, anuncia el proyecto de ley para reformar el sistema judicial en el palacio presidencial, Casa Rosada, en el centro de la Ciudad de Buenos Aires, Argentina. 29 jul, 2020. Esteban Collazo/Presidencia argentina vía Reuters.

De nuevo el fuego, islas solo visibles cuando se esparcen las llamas y se vuelven niebla, humo que oscurece nuestra mirada. Podrían ser una reserva ecológica o una zona productiva. Elegimos, como en todo, la tercera opción, el abandono. Incendios provocados por dueños de ganado que necesitan limpiar para que el pasto nuevo reaparezca. Una simple resolución que prohibiera el pastoreo en las zonas quemadas durante cinco años ataría las manos de estos ganaderos sin tierra que repiten prácticas heredadas. También podríamos incorporarlos y ofrecerles la propiedad de una unidad productiva y con apoyo del INTA, convertir la desidia en esfuerzo, la zona, en decenas de productores, ofreciendo tierra y trabajo e integración social. Vendrán ecologistas a defender los humedales, así como están ahora; mejor proteger los que podemos y producir y dar trabajo en el resto. Necesitamos proyectos que ofrezcan horizontes. Detrás de esos humos hay una opción. Sé que es poco como realidad; sería mucho más grande como gesto, que de eso es de lo que más carecemos. El INTA podría definir la unidad productiva, lograr que brote un vergel desde esas cenizas. Y que decenas de familias reencuentren un destino digno. Es poco, de a poco se debe comenzar.

La reforma de la Justicia tiene olor a podrido, a cenizas de delitos que se intentan olvidar. No le sirve a nadie. Cambio de canal, hay tres de noticias dedicados a promover la cárcel de Cristina Kirchner, y otros tres impulsan la prisión de Macri. Dogmáticos que imitan a pastores protestantes anunciando el infierno de los pecadores; claro que hay dos cielos y dos infiernos, pero un solo fanatismo convencido, mas no demasiado convincente. Prolegómenos de una guerra que no termina porque nunca comienza y porque tiene mesas de acuerdos para los negocio; los pobres pierden aquello que los ricos incrementan en sus ganancias. Ahora hay miedo, de ambos bandos, como si hubieran exagerado en la injusticia, en quedarse con todo y enviar a decenas de empleados mentales a culpar a las leyes laborales y el exceso de impuestos. Hay economistas expertos en la parte que deforman el todo; algunos dan bronca, otros dan pena. No son ellos los culpables. En la historia, después del jefe político venían el religioso y el militar, solo la decadencia impuso como conductor al encargado de las provisiones. Como el infectólogo, cuyo saber es valiosísimo al servicio de una causa; sin un rumbo, cuando las partes se imponen suele ser en detrimento del todo. Hay ausencia política, falta percepción de la realidad. En medio de las ruinas de la cuarentena, intentar imponer una justicia adicta huele a error garrafal, como el incendio de las islas, fruto del abandono de la conciencia de futuro, de la necesidad colectiva.

“De todo laberinto se sale por arriba” supo titular un poema Leopoldo Marechal. El progresismo es tan solo el detritus que fueron dejando el progreso y la izquierda en su fracaso. La sociedad parece surgir de una guerra. Millares de caídos y de heridos. Cunde la desesperanza. Sobre la angustiante necesidad de recuperar la productividad, el trabajo, canalizar el esfuerzo, dirigir las urgencias, sobre esa posguerra, algunos proponen la reforma de la Justicia. Duele y mucho sufrir este dislate, esta incomprensión entre el gobierno y la sociedad, y la realidad, este eterno idioma sin sentido con el cual el poder se dirige al necesitado, ofreciéndole lo que no necesita, o mejor dicho, ofreciéndose a satisfacer su propia urgencia. Decenas de miles de caídos necesitan créditos que los bancos niegan, proyectos que el estado ignora, futuro compartido que jamás aportará el permanente enfrentamiento. La Justicia debía ser el resultado de la pacificación y no el inicio de otra guerra. En las trincheras conviven la seguridad con la derrota, y hoy solo hay trincheras. Quien primero salga de esa triste defensiva, de la diatriba contra el otro, quien primero ofrezca la paz va a terminar ganando la guerra. Porque no había guerra, tan solo malos entendidos. Y la grandeza ofrece la única salida. Del laberinto se sale por arriba, dijo el Maestro, y arriba solo está la política, hoy ausente en la pandemia de la pequeñez. Pero pronta a ser convocada. Que alguien lo haga.