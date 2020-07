La pandemia y el diálogo

Personal de la policía realiza controles el 29 de junio de 2020 en un ingreso a la ciudad de Buenos Aires (Argentina). EFE/Juan Ignacio Roncoroni/Archivo

La aparición del COVID-19 resultó un desafío científico y uno político. Contra lo que algunos imaginábamos, la ciencia no tenía todas las respuestas. Las recomendaciones científicas para el tratamiento de la epidemia procedieron, como corresponde, por ensayo y error. Nos habíamos acostumbrado a asignarle una omnipotencia que en realidad contradice su método. Así, la humanidad supo que sólo podíamos aprender sobre el virus observando su comportamiento. Eso significó, ni más ni menos, verlo infectar y matar, exactamente aquello que queríamos evitar.

También fueron desafiadas nociones básicas de derechos. La libertad de movimiento y la privacidad se restringieron para reducir y registrar los contactos. Además, el virus desafió la capacidad de los gobiernos democráticos de tomar decisiones efectivas, cuyo cumplimiento reafirmara su autoridad. Esa ineficacia amenazó en muchos lugares del mundo la obediencia ciudadana a las restricciones. A esto agreguemos que las demandas de la sociedad al Estado crecerán, mientras que los ingresos fiscales caerán como nunca lo hicieron en esta generación.

Ante la falta de resultados y de certezas, se abre lugar la “promesa” de gobiernos autoritarios más eficaces y de discursos pseudocientíficos indubitados, no sujetos al control ciudadano y a la refutación por los datos. Las formas democráticas de decidir y los modos científicos de saber están amenazados tanto por los límites de la realidad como por competidores que prometen eliminar la incertidumbre.

En este contexto, ¿qué tenemos aún a mano para sostener la ciencia y la democracia como valores aptos para la crisis? Una herramienta importante es el diálogo, que se basa en el derecho y el deber de desafiar los argumentos del otro y hace al ejercicio democrático y al científico. Es una práctica que, de manera tentativa pero inclusiva y amplia, puede situarse en ese espacio de incertidumbre que los discursos autoritarios y pseudocientíficos intentan llenar.

No obstante, para que funcione de ese modo es necesario que los discursos de la política democrática y de la ciencia asuman sus limitaciones y no imiten a sus competidores. Que frente a un virus de comportamiento incierto no tomen sus conocimientos circunstanciales y las decisiones de un momento como dogmas o como banderas. Que acepten los desafíos. También es deseable utilizar ámbitos confiables de debate público, ya sea previstos por constituciones y leyes o creados ad hoc. En ellos, distintos actores pueden expresar sus experiencias, dudas, cuestionamientos y propuestas.

El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires cuenta con una serie de herramientas para generar conversaciones fructíferas. Transparencia, rendición de cuentas y participación son líneas de trabajo constantes en esta emergencia y desde mucho antes. Además, implementa una metodología de diálogo que genera insumos útiles para las políticas públicas: Dialogando BA. Esta práctica fomenta la conversación informada sobre temas diversos y la canaliza para mejorar la calidad de la toma de decisiones.

Al fomentar el diálogo como modo propio de la democracia y de la ciencia para lidiar con la incertidumbre, posiblemente logremos también neutralizar las amenazas que plantea la pandemia a un modo de vida que tenemos que defender.

El autor es coordinador del Equipo de Diálogo y Políticas Públicas Colaborativas del Ministerio de Gobierno porteño