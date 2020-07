Traslados en la Justicia: un atajo para designar jueces irregularmente

Consejo de la Magistratura (Maximiliano Luna)

La presente reflexión viene a cuento de la discusión que en estos días viene dándose en el seno del Consejo de la Magistratura acerca de los “traslados” de los jueces inferiores. Más concretamente, sobre su legalidad.

El fenómeno de los traslados da cuenta no de un atropello, pero sí de una situación no prevista en la Constitución ni en la ley, lo que conduce a aceptarla como no deseable: una anomalía excepcional y transitoria a partir de la consideración de los parámetros que la Corte Suprema ha venido suministrando en diferentes acordadas.

Intentaré arrojar luz sobre la cuestión.

Con la reforma constitucional de 1994, hace su aparición en el esquema constitucional nacional un nuevo órgano, el Consejo de la Magistratura, cuyos rasgos, características, funciones y competencias, ligadas a la Justicia y a su administración, consigna la Constitución Nacional en el artículo 114.

A partir de dicha reforma, la atribución presidencial de designar jueces federales y nacionales inferiores debe ser ejercida “en base a una propuesta vinculante en terna del Consejo de la Magistratura”, sin perjuicio de requerirse el posterior acuerdo senatorial en sesión pública que evalúe la idoneidad del candidato. Así lo expresa el artículo 99 inciso 4, segundo párrafo de la Constitución Nacional.

Contaron para ello, y los registros de la convención constituyente ilustran sobradamente al respecto, la intención de mejorar términos de independencia, imparcialidad, eficacia, de modo de anteponer criterios técnico-profesionales afines a tales designios y, dicho sin eufemismos, despolitizarla y evitar la discrecionalidad como criterios rectores.

Se supone que, a partir de tales pautas, el grado de independencia de los jueces guarda una relación directa con la evolución político-jurídica de cada sistema; y nuestro país deseaba, en ese aspecto, dar un salto de calidad.

De ahí entonces la necesaria selección mediante concursos públicos para los postulantes a las magistraturas inferiores.

El Consejo también fue investido de poderes legislativos, en tanto dicta “los reglamentos relacionados con la organización judicial y todos aquellos que sean necesarios para la eficaz prestación de los servicios de justicia. Y de hecho los ha dictado en este aspecto.

Ahora bien: el mecanismo constitucionalmente dispuesto para designar los jueces inferiores comporta un acto complejo (en el que intervienen tres órganos), de naturaleza política y atado a la observancia de cuanto la Ley suprema dispone al respecto, como límite a la mayor amplitud que en punto a discrecionalidad revestía antes de la reforma.

En efecto, el nombramiento de jueces previsto en artículo 99, inciso 4., segundo párrafo de la Constitución comporta la función que el Poder Ejecutivo tiene y ejerce no como acto administrativo ni de materia administrativa, sino de naturaleza político institucional de la mayor significación.

Basta reparar en las atribuciones que la Constitución le confiere, como también asigna al Consejo de la Magistratura con carácter previo y al Senado ulteriormente para dar el correspondiente acuerdo. En suma, comporta un acto complejo de naturaleza político institucional que se integra con la intervención de los tres órganos, según los fallos “Rosza” y “Uriarte”.

La Ley 19.549 (de Procedimientos Administrativos), pretextada por algunos como barrera a la revisión, por cierto, no abarca ni comprende a actos de una naturaleza distinta. Pero desde ya que no es aplicable, según lo establece en su artículo 1º, sino a la Administración Pública Nacional, de modo que comporta un grosero error intentar extender sus normas al Consejo de la Magistratura, que se rige por su reglamento y, en subsidio, por el de la Cámara de Diputados. Por lo tanto, solo esa categoría de actos, identificada con los reglamentos autónomos propios del inciso 1º del mentado artículo 99 podrían quedar atados a la observancia de lo que ella establece, y no otros, mucho menos cuando son dictados por órganos que no integran la administración pública.

Y visto está que designar a un magistrado inferior no es la resultante de una facultad o atribución totalmente “discrecional”, sino de una reglada, sea por la Constitución, por la Ley o los Reglamentos, de modo que la decisión no puede instalarse por encima de lo que cualquiera de ellas estableciera. Rige el principio de legalidad, por lo que el acto, más allá de su pretendida naturaleza, debe tener cabida dentro del contexto jurídico, por lo cual la discrecionalidad o “conveniencia” debe ser la autorizada expresamente por la ley o el orden jurídico, y podrá tener lugar con el alcance que una u otra permitan.

En este caso, por las normas que disponen la Constitución y el Reglamento, que opera como una autorrestricción que el Consejo se ha impuesto. De modo que, si esas normas existen, la conducta debe adecuarse a las mismas, pues de lo contrario carecería de sentido que existieran.

Así las cosas, el nombramiento conforme a lo previsto deber ser la regla, como único mecanismo de asegurar la legalidad y la seguridad jurídica, tanto para magistrados como para justiciables.

Y el traslado, como excepción temporaria, tiene límites establecidos por la propia Constitución, por los principios que de ella dimanan y, en ausencia de una ley, por los Reglamentos que ha venido dictando el Consejo de la Magistratura con ajuste a ello.

Preguntémonos acaso qué sentido tendría entonces condicionar la designación de un magistrado en base a una terna vinculante que fuera elevada una vez atravesado un concurso público abierto para ocupar un cargo, si después el Ejecutivo por vía de mero decreto pudiese disponer otra cosa. Ninguno.

En ese entendimiento, obvio resulta colegir que si se actúa por fuera o al margen de lo que los instrumentos normativos establecen, el accionar deviene ilegítimo, y de todos modos, aún instalándonos caprichosamente en esfera del “derecho administrativo”, existe la “denuncia de ilegitimidad” que permitiría en cualquier tiempo atacar al acto administrativo (artículo 1º, inciso e) punto 6 de la Ley de Procedimientos administrativos) y su revocación encuentra asidero en lo que prescribe el artículo 18 de esa misma ley en su segundo párrafo, pues no es dable pretextar desconocimiento del vicio normativo originario, en tanto el interesado, quien en el caso resultaría el magistrado trasladado, no puede usar de pretexto el desconocimiento de la ley, en tanto principio liminar dispuesto en el artículo 8º del Código Civil y Comercial de la Nación.

No se comprende tampoco el modo en que se estarían afectados los derechos de los magistrados trasladados involucrados ni pretextarse en punto a su estabilidad y remoción, dado que no se pone en juego su condición judicial, sino que en todo caso la mantendrían para aquello en que fueron designados para ello.

En tal contexto, el Consejo de la Magistratura puede actuar, habida cuenta de su función y rol constitucional, y debe hacerlo para proteger sus propias incumbencias cuando se advierte, como acertadamente lo ha planteado el representante del Poder Ejecutivo en dicho órgano, que se soslayan su reglamentos o intervención. Pues corresponde al mismo verificar un control político de constitucionalidad si algo de ello se ha transgredido o vulnerado, pues cada órgano “aplica e interpreta la Constitución por sí mismo, cuando ejercita las facultades que ella le confiere respectivamente” (Fallos: 53:420).

Y también cabe como alternativa la de trasladar el tema al Tribunal cimero de la Nación. En este sentido, ya la acordada 7/2018 tuvo como antecedente la necesidad de obtener que la Corte Suprema de Justicia de la Nación efectuara un pronunciamiento sobre la validez de traslados realizados por el Consejo de la Magistratura y aprobados por el PEN con anterioridad a la acordada 4/2018 y sobre el valor de los actos emitidos por los magistrados objeto de tales traslados.

De modo que la cuestión sobre otras bases se reiteraría ahora, y el máximo tribunal se ocuparía de aclarar si le corresponde intervenir, no ya con propósitos ligados a sus cometidos jurisdiccionales estrictos, sino como órgano superior judicial a fin de evitar situaciones potencialmente frustratorias del servicio de Justicia.

Mientras tanto, el compromiso debe ser avanzar con los concursos públicos y en la selección de los postulantes que hayan de integrar las ternas que serán elevadas al Poder Ejecutivo, de modo de cumplir fielmente con la manda constitucional como único mecanismo legal y legítimo para la designación de magistrados, y eliminar por siempre atajos reñidos con lo que la Constitución estatuye.

El autor es abogado. Doctorando en Ciencias Jurídicas. Docente universitario titular. Vicepresidente de la ONG “Puente entre la Justicia y la Gente”. Integrante del Consejo Académico del Instituto de Investigación y Estudios en Cultura de Derechos Humanos (Cultura DH México).