Víctimas y verdugos

Una primera cuestión que surge es el nivel de lumpenización de los agresores, que no repararon en ningún tipo de límites ni códigos morales en su accionar. Así atacaron en grupo y violentamente a una persona que los triplicaba en edad con una brutalidad y primitivismo que queda al desnudo por los elementos que usaron para su realización: un destornillador y un cuchillo.

A esta altura resulta ingenuo hablar de lo que significa robarle a una persona de recursos humildes en un barrio popular, del que encima eran vecinos. Pero no se puede soslayar que la vecindad se relativiza con las rígidas fronteras existentes entre un barrio popular y una villa miseria, donde la pobreza funciona como productora de la marginalidad de amplios sectores sociales. Marginados que son víctimas de una situación social estremecedora que se arrastra a lo largo de los años, que se profundizó en la anterior gestión de gobierno y que se agudiza con la pandemia.

Resulta entonces que muchas de las víctimas de un sistema social desigual e injusto se ponen el traje de victimarios para descargar sobre otros cuerpos toda la desesperación y frustración de la que son portadores frente a la impotencia del Estado. Normalmente lo hacen de una forma improvisada y primitiva. Paradojalmente lo realizan para ganarse el pan de cada día. Los magros botines obtenidos en los robos, al voleo, sobre objetivos inciertos en sectores sociales de bajos recursos, hacen necesario multiplicar este tipo de acciones para satisfacer mínimamente las necesidades de subsistencia.

Pero la película no termina aquí y la miseria tampoco. Jorge Ríos, que pasó a ser el jubilado que mató al ladrón, o inclusive “Jorge”, más cercano y empatizable, gracias a las cosas que pasan cuando la política se mira de cara a la próxima elección, es parte integrante de esta trama de descomposición. ¿Acaso no le caben a él también los dos trajes? El de víctima, cuando es objeto de un robo y de una agresión física, y el de victimario cuando después de resistir la agresión y poner en fuga a sus atacantes, aprovechando que uno de ellos que estaba herido y no pudo huir más allá de la esquina de su casa, cuando éste estaba tirado en la vereda inerme, lo golpeó y pateó reiteradamente, para finalmente rematarlo con el arma que portaba. Dicho sea de paso, Ríos tenía un arma de guerra sofisticada, y no se ha aclarado si es legítimo usuario de armas de fuego y si tiene la tenencia del arma utilizada. Es evidente que su uso no resultaría sorprendente ni ajeno a la doctrina de la justicia por mano propia, doctrina compartida por amplios sectores de nuestra sociedad con resultados trágicos y bochornosos, como el que nos ocupa.

Las escenas filmadas por la cámara de seguridad muestran la secuencia de los golpes, parsimoniosos y mudos descargados a un cuerpo indefenso. Es imaginable la desesperación de un hombre golpeado y humillado. Paradojalmente esta definición le cabe a los dos protagonistas de la escena que la cámara de seguridad nos muestra. Ríos lo había sido anteriormente, las crónicas periodísticas mostrarían su rostro ensangrentado, Franco Moreyra a su vez estaba siendo golpeado delante de las cámaras. Acto seguido aparece muerto por dos balazos en su torso. Está demostrado que Ríos mató a una persona indefensa, desarmada y entregada, que no ofrecía ninguna resistencia y que estaba fuera de su casa y a la que fue en su búsqueda.

A Jorge Ríos el traje de víctima se lo pusieron quienes lo agredieron y esto ofende a toda la sociedad porque activa las legítimas percepciones sobre la inseguridad física existente, especialmente -pero no exclusivamente- en las barriadas populares donde, paradojalmente, brillan todo tipo de inseguridades sociales.

¿Acaso él no se puso con ese acto el traje de victimario? ¿Acaso este acto integralmente no ofende a la sociedad y a los valores colectivos y solidarios debilitando los lazos sociales? ¿Acaso la apología del acto no es un también un fusilamiento simbólico de la marginalidad por parte sectores interesados en capitalizar el descontento y el temor existente frente a una grave situación?

Al cabo en esta historia se mezclan y confunden la víctima con el verdugo.

El autor es sociólogo