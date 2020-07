La patota sindical

“El trabajo en sus diversas formas gozará de la protección de las leyes, las que asegurarán al trabajador… organización sindical libre y democrática, reconocida por la simple inscripción en un registro especial. Queda garantizado a los gremios: concertar convenios colectivos de trabajo, recurrir a la conciliación y al arbitraje; el derecho de huelga. Los representantes gremiales gozarán de las garantías necesarias para el cumplimiento de su gestión sindical y las relacionadas con la estabilidad de su empleo” (Art. 14 bis de la Constitución Nacional).

Del texto constitucional surgen al menos dos aspectos esenciales: la organización sindical debe ser libre y los representantes gremiales deben gozar de las garantías necesarias para el cumplimiento de su gestión sindical.

Ambos aspectos son partes de un mismo derecho: no se puede forzar a nadie a elegir un sindicato y los sindicalistas elegidos no pueden ser coaccionados, por ninguna persona, para abandonar su mandato.

También, surge del texto constitucional que la herramienta de presión admitida es el derecho de huelga, es decir una acción omisiva o pasiva respecto de la prestación del servicio.

Consecuentemente, es contrario al sistema de la Constitución Nacional toda presión para que determinados empleados, cualquiera sea la rama del trabajo que desempeñen, abandonen un gremio a favor de otro, como lo es cualquier modo activo sobre los empleadores que implique un menoscabo patrimonial -liberar molinetes del subte, por ejemplo- o sobre la actividad laboral para obtener concesiones sindicales.

La ley establece claramente, siguiendo el texto constitucional señalado, la libertad sindical y que las disputas sobre encuadramiento sindical deben canalizarse en la órbita del Ministerio de Trabajo, que es el órgano encargado de definir la representación sindical de cada sector (art. 59 y ccs. de la ley 23.551).

El bloqueo de plantas o de rutas generado sistemáticamente por el gremio de Camioneros, para lograr la reafiliación de otras actividades a su sindicato, no solamente es ajeno al amparo constitucional, sino que además constituye, según el caso, diversos delitos. En primer lugar, la figura básica de amenazas (art. 249 bis del Código Penal), que claramente tipifica el caso cuando una patota sindical, con actitud de barras bravas, bloquea una planta exigiendo el cambio de afiliación de los trabajadores de una determinada actividad. El hecho es intimidatorio para los empleadores, los empleados y los sindicalistas afectados, porque implica concretamente el riesgo de enfrentarse a quienes se presentan y actúan como violentos.

En materia del delito de amenaza, no solamente lo tipifica una manifestación expresa de producir un mal grave e inminente que coarte la libertad de decisión, sino que ésta pérdida de libertad puede producirse por situaciones de contexto generadas por el autor que afecten el libre albedrío, como la demostración de fuerza física acompañando el reclamo. La amenaza será calificada si avanza hacia hacer abandonar el trabajo a alguna persona involucrada (art. 149 ter, inc. 2 del Código Penal). El ingreso a casa de negocio ajena o a sus dependencias contra la voluntad expresa o presunta de quien tenga derecho a excluirlo, constituye el delito de violación de domicilio (art. 150 del Código Penal).

Por otra parte, con la derogación de la ley antisubversiva (20.840), se incluyó en el Código Penal una de sus figuras específicas en protección de la actividad empresaria, aunque con una modificación que es relevante en el caso que nos ocupa, al eliminar del texto el ánimo de lucro y dejar sólo la malicia como elemento subjetivo: “Sufrirá prisión de dos a seis años… El que maliciosamente afectare el normal desenvolvimiento de un establecimiento o explotación comercial, industrial, agropecuaria, minera o destinado a la prestación de servicios; destruyere, dañare, hiciere desaparecer, ocultare o fraudulentamente disminuyere el valor de materias primas, productos de cualquier naturaleza, máquinas, equipos u otros bienes de capital” (art. 174 inc. 6 del Código Penal). Claramente, el bloqueo a una planta industrial o un comercio con los fines antes apuntados “afecta el normal desenvolvimiento” de la actividad comercial en cuestión y no caben dudas de la intención maliciosa cuando está dirigida a forzar un cambio de encuadre sindical.

Por su parte, los cortes de rutas o vías de circulación están penados por el art. 194 del Código Penal: “El que, sin crear una situación de peligro común, impidiere, estorbare o entorpeciere el normal funcionamiento de los transportes por tierra…”. Esta norma está en consonancia con el derecho a la libre circulación previsto en el art. 14 de la Constitución Nacional y, si bien pueden considerarse en ciertas ocasiones excepcionales colisiones entre tal derecho y el de peticionar a las autoridades, lo normal es que las vías de circulación cumplan el rol pera el que fueron previstas y que la gente no involucrada en los conflictos pueda usarlas libremente. La Constitución Nacional no contempla que existan derechos que prevalezcan sobre otros y por ende la ponderación de tal colisión podrá efectuarse caso a caso, pero no está justificado el corte de vías de circulación para un forzar un reclamo que debe canalizarse regularmente conforme la ley (art. 28 de la Constitución Nacional).

Finalmente, también en el Código Penal (art. 158) se contempla la pena de prisión para quien ejerciere violencia sobre otro para compelerle a participar de una huelga o boicot. Concretamente, entonces, no existe el derecho al uso de la “patota” bajo ningún concepto en un Estado de Derecho y cuando semejante transgresión se verifica debe ser sancionada, porque aún cuando la actividad política y la actividad sindical son esenciales en las sociedades democráticas modernas, ninguna de ellas está por sobre los derechos individuales previstos en la Constitución Nacional.

El autor de la nota es abogado y ex Fiscal General Adjunto de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Seguí leyendo:

Los Moyano, Mercado Libre y el robo legalizado