¿Cómo vamos a enfrentar esta gran emergencia social?

En la imagen, una mujer con tapabocas lleva a su bebé por una calle de la Villa 31, en Buenos Aires (Argentina). EFE/Juan Ignacio Roncoroni/Archivo

El mundo presenta hoy pocas certezas y muchas incertidumbres. El Dr. Héctor Casanueva Ojeda, académico y ex embajador chileno, me acercó datos interesantes para el análisis, muchos de ellos provenientes de la CEPAL. A propósito de certezas, el 90% de los países estarán atravesados por una contracción económica. En los países en desarrollo, el PBI tendrá una negatividad del 7%, salvo China que crecerá un 1%. En cuanto al comercio, la merma será de un 32%. En este contexto debemos en primer lugar preguntarnos ¿cómo la recesión global afectará a nuestras exportaciones regionales y, por ende, a nuestros ingresos y empleos? Según la CEPAL, América Latina tendrá 45 millones nuevos pobres, por lo que 180 millones de personas quedarán bajo la línea de pobreza. La segunda pregunta es cómo afectará a la región el desempleo. La CEPAL sostiene que nuestra región tendrá 40 millones nuevos desempleados, es decir el promedio de desempleo en Latinoamérica llegará al 14%. Manifiesta, además, que 33 millones de personas que habían logrado ascender a la clase media retrocederán a la pobreza. En cinco meses se perdió un década completa de crecimiento, dado que el PBI per cápita de un promedio de USD 13/14 mil retrocede un 30/40%, es decir a los niveles de 2010: USD 8800/8900 per cápita. El protagonista de esta situación tiene que ver con la quiebra de micro y pequeñas medianas empresas, que según la CEPAL ascenderá aproximadamente a 2.500.000 de establecimientos. La pregunta es ¿cómo vamos a enfrentar como región y como país esta gran emergencia social? Generar una recuperación sostenible, de acertar en las medidas, nos llevaría cinco años.

América Latina y el Caribe (ALC) y la Unión Europea (UE) venían con una agenda común 2030 para vencer la extrema pobreza. La pandemia obliga a rever y recalcular dicha agenda. Al igual que el documento acordado en 2016 en Addis Abeba para la financiación del desarrollo, que también, por iguales razones, deberá ser replanteado.

El contexto internacional llevaría a que la relación ALC-UE y su sinergia cobre fuerza, incluso para equilibrar la relación Estados Unidos-China. Esta última tiene a su vez un interrogante no menor: ¿podrá retener el gobierno Donald Trump?

Se impondría reactivar las reuniones entre ALC y UE. La última fue entre cancilleres el 10 de julio pasado. Un gesto político importante, pero sin continuidad. Con Angela Merkel en soledad no alcanza: es imprescindible dejar de lado divisiones y concretar acciones en conjunto.

El Dr. Casanueva Ojeda sostiene que existe una tríada de factores y actores esenciales para superar la crisis: a) reforzar y modificar el sistema multilateral, b) la integración real de Latinoamérica y c) la actitud del ciudadano ante la higiene y el consumo.

En el caso de Argentina el presidente Fernández, para lo inmediato, cuenta con un plan post pandemia de 370 páginas que le entregó su jefe de Gabinete el sábado en Olivos. Se conoció también el informe del mes de junio de la UIA el cual indica que, luego de la abrupta caída de abril y el rebote del 6.3% en mayo, en los primeros cinco meses de 2020 la actividad industrial acumula una baja de -15.1% respecto de igual período 2019. La mayor caída correspondió al sector automotriz: -84,1%; textiles - 33.9%, entre otros. El informe subraya la persistencia de las dificultades financieras por extensión de plazos de pago y cheques rechazados.

Fernández viene planteando para lo inmediato la salida federal, recostándose en la importancia de las cadenas de valor en las economías regionales. En esta dirección y teniendo en cuenta el rol de las exportaciones en el ingreso de divisas al país y la recuperación del mercado interno, cobra importancia el proyecto presentado por la Cadena Agroindustrial y la UIA que prevé exportar USD 100 mil millones por año. Las estimaciones indican que, por ejemplo, en el sector cárnico aumentarán sus exportaciones en USD 1600 millones, la industria aceitera y molienda de trigo podría generar USD 4000 millones extras. El proyecto habla de crear 700 mil puestos de trabajo en cinco años. A modo de ejemplo, en el sector cereales, oleaginosas y forrajeras se podrían contratar unas 110 mil personas más y en el sector cárnico 15 trabajadores más.

Las tensiones internas y mucho más en las coaliciones son habituales. La situación de Argentina y el mundo lleva a que, ante semejante desafío, el presidente Alberto Fernández tome la centralidad política del país.

PD: El reconocido abogado Mariano Cúneo Libarona, en representación del sindicato de Camioneros de Santa Fe, presentará hoy ante la Justicia Federal de Comodoro Py y de Rosario un recurso de amparo solicitando la libre circulación para los trabajadores camioneros que forman parte de las actividades esenciales. Sucede que en el límite entre Santa Fe y Santiago del Estero, las cabinas de los camiones son clausuradas por autoridades santiagueñas, que impiden que los representados por el secretario general Sergio Aladio puedan salir hasta abandonar el territorio santiagueño. Eso obliga a los trabajadores a permanecer “atrapados” en el módulo de los camiones.