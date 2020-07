Ante la crisis, más unidad

El desempeño argentino ante la pandemia es elogiado por distintas instituciones globales y expertos. Es un lugar común comparar cifras de muertos y contagiados, pero pocas veces destacamos la importancia que ha tenido la dirigencia política a la hora de interpretar su rol y articular sus responsabilidades, sean de cualquier signo ideológico. Encontrar conferencias donde los 24 gobernadores y gobernadoras compartan escenario con el Presidente y puedan tomar definiciones conjuntas no es una imagen que se repita en otras latitudes.

Podemos tomar como ejemplo lo que ocurre en Brasil, donde Jair Bolsonaro responsabiliza a los gobernadores y alcaldes por los muertos y por su propio contagio mientras el gobernador de San Pablo señala que su país enfrenta dos catástrofes, el coronavirus y el bolsonavirus. Los resultados son más que lamentables: 69 mil muertos hasta el 8 de julio, si aceptamos las discutidas cifras oficiales. Sucede algo similar en Estados Unidos, donde Donald Trump presiona a los gobernadores para que las escuelas sean reabiertas mientras los acusa por las 132 mil muertes sufridas en el país.

Cada fin de semana en nuestro país se le da cobertura a pequeñas movilizaciones, repletas de mensajes contradictorios y marginales. Todas ellas son fogoneadas por sectores de la oposición que no tiene responsabilidades de gobierno. La dinámica de confrontación es más rentable para los medios de comunicación que los acuerdos de gobernabilidad y desarrollo. Son minorías intensas, que se hacen oír amplificadas por intereses políticos y económicos, aunque no expresen la opinión de la mayoría, que sigue, aún en la adversidad, acompañar con las políticas de aislamiento.

Un reciente trabajo de los politólogos Daniela Barbieri, Augusto Reina y Javier Cachés muestra que los presidentes que han articulado con la oposición han logrado mejores niveles de aprobación que aquellos que se precipitaron sobre el conflicto. La política puede ayudar a reducir los efectos de la pandemia o exacerbarlos.

Hechos como las ya recurrentes reuniones entre Horacio Rodríguez Larreta y Axel Kicillof deben sostenerse y profundizarse más allá de la pandemia. Ojalá el relieve alcanzado por el AMBA en el debate público de lugar a una nueva institucionalidad. Hace décadas que esta región en la que viven 15 millones de habitantes (un 37% de la población nacional) no encuentra políticas comunes. Allí más de 6 millones de personas son pobres, existen 970 barrios que no cuentan con la infraestructura más mínima. Problemas como la salud pública, la vivienda, la contaminación y el transporte no pueden ser resueltos si se toma como límite la Avenida General Paz, por la que diariamente cruzan igual cantidad de bonaerenses a trabajar que los porteños que duermen en CABA. La Ciudad se nutre de los recursos de esos bonaerenses. Debemos pensar una integración efectiva para hacer frente a estas deudas estructurales, salir de esta crisis y prevenir las próximas. Debemos pensar marcos de acuerdo, con instituciones fortalecidas y respetadas por el conjunto del sistema democrático. Para eso hace falta seguir construyendo una Argentina unida.

Esta agenda subterránea y paciente puede pecar de poca espectacularidad cuando es comparada con la impericia de un ex Presidente que convoca a movilizarse en nombre de la libertad en medio de una pandemia, pero más de una vez, es justamente el trabajo serio y responsable de una dirigencia política que esté a la altura de las circunstancias lo que hace la diferencia entre la vida o la muerte.

Incluso si las cámaras no apuntan en nuestra dirección.

El autor es legislador porteño del Frente de Todos