17/07/2019 Manifestantes reclamando justicia para las víctimas del ataque de la AMIA de 1994

A la memoria de Cristian Degtiar z´l

Los años pasaron y el tiempo fue hablando en sus rostros, en su cansancio, en sus recuerdos de por qué caminaban. Caminaron tanto como el tiempo, en búsqueda del lugar que los salvara de aquello de lo que escapaban. A veces se cree que sólo por tomar distancia se deja algo atrás. Otras tantas se vive la fantasía de que el tiempo lo curará todo y que huir hacia adelante alcanzará para olvidar. Fue esa ilusión, la de creer que no se llevan encima todos esos ayeres o la de esperar a que el mañana decida dónde nos encontrará en el después, lo que detuvo su marcha.

Llegaron hasta la orilla del río Jordán. Cuarenta años de peregrinaje intentando dejar atrás Egipto. Pero dejar atrás el dolor, cualquier gran dolor, no es apenas caminar años de desierto. Al llegar allí, dos de las doce tribus decidieron que no iban a ingresar a la Tierra Prometida. Avisaron a Moisés que se quedarían de ese lado del río. Tan cerca. Tan poco faltaba. El río llevaba sus aguas con fuerza esa mañana. Pero ni siquiera esa imagen de que todo fluía hacia adelante alcanzó. Podemos tener la promesa allí enfrente y no animarnos a tomarla.

En ese momento de desilusión, una frase que les dijo Moisés sacudió por su aparente falta de sentido: “Si no pasan junto a todos, entonces heredarán de todas formas entre vosotros, en la tierra. (Números 32:30)”. ¿Cómo es que heredarán o tendrán parte de esa tierra, si no estaban dispuestos a cruzar el río?

La Biblia hebrea tiene dos términos para referirse a la palabra “herencia”. Uno es “Najalá” cuya raíz es la palabra “Najal- Río”. Es el tipo de herencia que a uno le llega y fluye como un río. Nada hacemos para merecerla, es lo que viene desde las generaciones, es el pasado que nos llega, la historia que irrumpe, como el río hacia su desembocadura. El segundo término es “Ierushá”, que proviene de la palabra “Iarash-tomar posesión”. Este es un tipo de legado del cual podemos tener el título, pero por el que debemos trabajar para finalmente poseerlo.

Todos somos herederos de algún pasado que nos llega en el río de la historia. Un río que a veces nos refresca el rostro, o nos golpea y arrastra otras. Aún inmóviles, por el miedo a enfrentarlo o a que la carga sea demasiado pesada, esa tierra es nuestra. Es lo que les dice Moisés a esos hombres y mujeres que no se animan a cruzar: “Tu pasado será tuyo, aunque no lo quieras. Tu futuro, también”.

Las historias de queridos que partieron, de aquellos que hicieron con sus vidas y sus muertes que lleguemos hasta aquí, son nuestra Najalá, nuestra herencia. Pero sólo en el momento en que retomamos el mensaje de su vida y lo hacemos propio en nuestros actos, nuestras manos y nuestros compromisos, su legado se hace Ierushá, tomamos posesión de su historia, para transformarla en nuestra memoria.

Las dos herencias son la otra cara de la diferencia entre “historia y memoria”. La historia nos llega, la heredamos aunque no queramos caminar esa tierra. La memoria es lo que hacemos nosotros con la historia para tomar posesión de ella. La historia es el tiempo que viene desde el exterior. La memoria es nuestro relato más interior. La historia habla de nuestro ayer, la memoria habla de nuestro mañana. La historia es un río que nos baña. La memoria es la manera en que llevamos esa agua fresca al futuro. La historia es lo que somos. La memoria, lo que seremos.

Amigos queridos, amigos todos.

En este nuevo julio de Buenos Aires, los 26 años de historia que arrastramos desde el atentado a la AMIA nos enfrentan a nuestro propio río. Podemos creer que no nos pertenecen todos esos ayeres, que parecen cada vez más distantes y lejanos. Pero somos herederos. Somos herederos por un lado de tantos dolores y pérdidas, ausencias, injusticias y vacíos sin respuestas en nuestras historias. Pero también nos hemos transformado en Ierushá en estos años. Herederos del coraje, de la reinvención, de actos de heroísmo, valentía, lucha y compromiso con la verdad y con la justicia.

Somos herederos de la historia. Pero sólo será nuestra memoria la que nos hará cruzar el río, para lograr al fin construir la vida, la familia y la sociedad que ellos soñaron y que aún nos debemos en esta, nuestra Tierra.

El autor es rabino de la Comunidad Amijai y presidente de la Asamblea Rabínica Latinoamericana del Movimiento Masorti