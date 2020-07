Y usted preguntará qué es lo que cantamos

Shlomo Carlebach fue uno de los más virtuosos y exitosos compositores y cantantes de música litúrgica judía jasídica del siglo XX (Youtube)

Estaban seguras de que nadie las escucharía. Se sentían invisibles, como si nadie notara ni su presencia, ni su ausencia, ni su dolor. El mandato era vivir en los márgenes, a la sombra del resto y si acaso ese dolor gritaba fuerte, lo más inteligente sería enmudecerlo y ahogarlo dentro. Esa mañana después de enterrar a su padre, con los ojos llenos de tristeza y viejas derrotas acumuladas, decidieron al fin hablar. Las cinco hermanas decidieron hacerse ver.

El relato de las llamadas “Hijas de Tzlofjad” estremece. Por el coraje, por lo actual del mensaje, por la seguridad de esas jóvenes y por la convicción de que con valentía se puede cambiar lo que parece inmodificable. El texto nos dice que ante el inminente ingreso a la Tierra Prometida, el pueblo comienza a dividirse las futuras tierras entre las tribus que componían el antiguo Israel. Cada clan familiar heredaría una porción de tierra en relación a la cantidad de hijos varones de la misma. Así lo aseguraba el inamovible establishment patriarcal de la época y la Ley Bíblica, recientemente recibida desde los cielos en el Sinaí. Sin embargo, con este formato las cinco hermanas se quedarían en la calle, ya que su padre fallecido no había dejado hijos varones. Deciden entonces enfrentar a Moisés, sin escalas ni intermediarios. En un acto de irreverencia y rebeldía frente al mandato social, logran que la Ley sea cambiada a su favor. Las hijas de Tzlofjad también heredarán. Moisés no sólo las escucha, sino que las visibiliza. Él demuestra por un lado que incluso la ley llegada desde el cielo puede cambiar. Ellas demuestran que el coraje y la convicción ideológica en búsqueda de equidad lleva siglos de lucha. Ambos aseguran que el dolor puede ser sanado.

Es la vieja y actual historia de opresión, violencia e inequidad de la mujer ante la ley. La angustia de tantos que no son vistos por una sociedad a veces tan insensible y con escaso margen para la empatía. La soledad de tantas al necesitar hacerse ver, como aquellas no vistas. Incluso hoy, en tiempos de lucha por visibilizar y reconocer el abuso tanto físico como verbal, en la forma de comunicarnos o hasta de bromear, sigue siendo un combate cotidiano.

Cuando alguien con coraje hace, dice o denuncia, se suele acusar a la victima de culpable o mentirosa, o se mira desde la duda, o desde la falta de escucha, la ridiculización o peor aún, la indiferencia. Enseña Elie Weisel: “Lo opuesto al amor no es el odio, es la indiferencia. Lo opuesto al arte no es lo deslucido, es la indiferencia. Lo opuesto a la fe no es la herejía, es la indiferencia. Y lo opuesto a la vida no es la muerte, sino la indiferencia.”

Shlomo Carlebach fue uno de los más virtuosos y exitosos compositores y cantantes de música litúrgica judía jasídica del siglo XX. Sus melodías lograron cruzar cualquier barrera y continente y son cantadas en servicios religiosos de casi cualquier denominación. Se han levantado templos y comunidades en su nombre, por la fascinación y conexión espiritual que han logrado con el tiempo sus melodías. Ha sido sin dudas la fuente de donde hemos abrevado las notas de la mayoría de nuestras ceremonias en la actualidad. Pero a la vez, pocos años después de su muerte en 1994, Carlebach fue acusado de abusar y molestar a decenas de mujeres. Se sabía en su tiempo, se denunció más tarde, pero nada pasó. Todos seguimos cantando sus canciones. Todos al cantar, también callábamos.

¿Es posible acaso separar el arte del artista? ¿Podemos disfrutar de un gran arte, aún sabiendo que proviene de personas complejas? ¿Tiene el arte una vez creado, vida propia? En sus clases de música, cuando un alumno tocaba una nota diferente a la suya original, Carlebach solía decir que si esa canción no fuese suya, el cambio no le molestaría. Pero en el caso de sus propias melodías, entendía que se modificaba la manera en que él la había recibido del mismo Dios. Más allá de su gran ego, Carlebach se veía a sí mismo como un instrumento, un mensajero. ¿Se puede separar la música del personaje en cuestión?

Durante años se supo. Pero su música era más grande que él o su oscura historia. ¿Cuánto arte deberíamos dejar a un lado, de buscar las notas morales de cada autor?

Pero en este último tiempo, las Hijas de Tzlofjad han salido nuevamente de su invisibilidad. Del temor a pensar que las cosas o que una cultura social no se pueden cambiar. Y como sociedad es tiempo de dar respuestas. Tiempo de replantear nuestros lamentables niveles de indiferencia al dolor. Se trata de ponerse en los pies del otro. Si acaso fuera alguno de nuestros hijos o hijas el atormentado por algún tipo de abuso, ¿qué sentiríamos al entrar a un lugar donde canten, aplaudan y bailen la música del posible perpetrador del abuso? Seguramente lo mismo que si alguien en la puerta de ese lugar supuestamente lleno de espiritualidad, con una mano en el hombro, nos dijera: “No es que no te creamos, el tema es que no nos importa”.

Amigos queridos. Amigos todos.

No es cuestión de prohibir, sino de enfrentar. No es cuestión de censurar sino de educar. Se trata de enfrentar y anular nuestra propia indiferencia. Hemos decidido este año dejar de tocar las emblemáticas melodías de Carlebach en nuestra Congregación, en Comunidad Amijai. Vamos a dejar de cantar, para decir algo. Hacernos cargo y ver en ese vacío qué otras y nuevas melodías surgen desde dentro.

¿Es posible acaso separar el arte del artista? Podemos encontrar en nuestros textos, voces a favor y en contra. Pero en momentos de conexión espiritual, no escuchamos simplemente canciones, sino que nos transformamos en melodía al ser alcanzados por la música del mundo en el alma. No se trata sólo de preguntarnos por qué cantamos, sino qué nota seremos.

El artista que creó este mundo no se separó nunca de su obra. Toca sus mejores melodías a través de las voces que con coraje y valentía, deciden hacer sonar su música y a la vez, cantar por esas voces acalladas y hacer vibrar las notas de tantas almas aún dormidas. Como las voces de las Hijas de Tzlofjad de todos los tiempos. Como las voces de aquellas y aquellos que no sólo cantan, sino que se hacen canción.

El autor es rabino de la Comunidad Amijai y presidente de la Asamblea Rabínica Latinoamericana del Movimiento Masorti.