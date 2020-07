Los desafíos que enfrentarán las ciudades tras la pandemia

Al igual que en la planificación de posguerra, fundamentada principalmente en valores de salud comunitaria, el conflicto del COVID-19 promueve una discusión en nuevos parámetros “higienistas” (Photo by RONALDO SCHEMIDT / AFP)

Es indudable la crisis que la pandemia del coronavirus está causando en las metrópolis sobrepobladas del mundo, no solo en las condiciones sanitarias sino también en las dinámicas conocidas de convivencia.

En las metrópolis latinoamericanas, esta crisis se intensifica debido al creciente estado de marginalidad de sus territorios y a los insuficientes y a veces obsoletos sistemas de servicios, de transporte y sobre todo sanitario. La crisis del coronavirus expone también el desequilibrio que existe en las posibilidades de acceder a estas infraestructuras y la necesidad de interdependencia entre comunidades para dar respuestas a estas situaciones de riesgo desconocidos. La ciudad post pandemia enfrenta entonces un doble desafío, tanto para definir soluciones integrales de contención de futuras situaciones de conflicto como para corregir la inequidad existente en la distribución de los sistemas y redes de servicios urbanos.

Al igual que en la planificación de posguerra, fundamentada principalmente en valores de salud comunitaria, el conflicto del COVID-19 promueve una discusión en nuevos parámetros “higienistas”. Sin entrar en el análisis de las ya discutidas soluciones propuestas por el movimiento moderno, ciertas dimensiones hasta hace poco consideradas fundamentales son puestas hoy en discusión en pos del control de este y de futuros conflictos sanitarios.

Concentración y masividad son algunos de los aspectos de nuestra dinámica cotidiana que están siendo en muchos casos cuestionados por ser considerados el medio necesario para la expansión de la enfermedad. Sin embargo, promover la contención de esta y de futuras pandemias sobre procesos de expansión socio-territorial puede también determinar un nuevo sistema urbano que, como describe Richard Sennett, “no solo acentúe una dinámica de estigmatización y guetificación de poblaciones y territorios, sino que también inhiba la capacidad de las ciudades de consolidar acuerdos futuros de convivencia frente a conflictos conocidos o excepcionales”. Consolidar iniciativas de contención y mitigación sobre propuestas de dispersión urbana puede resultar entonces en lo que Zygmunt Bauman define como la “polarización de sociedades y la consecuente desaparición de sinergias de integración e interacción entre distintos grupos sociales”. El riesgo de promover políticas de contención sanitaria determinadas en una urbanidad dividida está entonces en la posibilidad de consolidar una ciudad fragmentada ya no solo en la estigmatización de condiciones socio-económicas sino también en el hecho de ser parte de un lugar asociado a la posible existencia del virus.

Las políticas de desarrollo de la ciudad post pandemia deberán orientarse entonces a concebir y gestionar programas de contención, adaptación o mitigación de futuros conflictos estructurales, pero evitando -en el fortalecimiento y desarrollo de los sistemas de ayuda mutua, de supervivencia y de organización barrial- la ruptura de los valores y oportunidades existentes en la vida comunitaria.

Los futuros programas y proyectos dirigidos a una forma alternativa de estructurar y ocupar el territorio deberán asegurar una distribución equitativa de actividades colectivas no solo para el acceso a infraestructuras sanitarias sino también a aquellas que determinan la capacidad de una sociedad de organizar “procesos progresivos de auto-transformación y de transformación de los demás, ya que uno es consecuencia del otro”.

En redes de acción integradas para el empoderamiento socio-comunitario y a través de la simultaneidad y superposición de iniciativas orientadas a espacios de convivencia, se podrá conformar y consolidar el acceso, la estabilidad y la permanencia de los cambios promovidos.

Combinar de esta manera iniciativas integrativas en ámbitos públicos, en sistemas multimodales de movilidad y accesibilidad que los conecte y en estrategias de articulación de actividades compartidas, permitirá identificar y dimensionar oportunidades de transformación, estrategias de planificación y posibles tácticas de aplicación.

Cuatro premisas determinan este proceso de desarrollo basado en posibles acuerdos de convivencia: la comprensión de las experiencias socio-espaciales existentes, dado que se define en los valores de la vida cotidiana y en la significación cultural de su representación espacial, la integración de una red pública que permita un proceso coexistente de espacios de uso compartido, el reconocimiento de la inestabilidad de este proceso de integración socio-territorial, para permitir su adaptabilidad y flexibilidad de acuerdo a incertezas de los desafíos futuros, y la consolidación de la participación comunitaria como un proceso inclusivo, dado que los acuerdos negociados pueden definir no solo el diseño y la construcción de espacios urbanos, sino principalmente su sostenibilidad a largo plazo.

La ciudad post pandemia podrá de esta manera afrontar, en la articulación de los fundamentos que dan coherencia a cada una de las iniciativas promovidas, los principales retos existentes o potenciales de cada comunidad, ya sean sanitarios, económicos y/o ambientales. Corrigiendo la distribución y el acceso a las infraestructuras de urbanidad, se podrá así definir un modelo posible de cambio orientado no solo a la contención y mitigación de futuras crisis sanitarias sino principalmente a promover estrategias integrales de crecimiento y desarrollo sustentable.

Arquitecto. Especialista en proyectos urbanos. Profesor titular de Arquitectura y Diseño Urbano y coordinador del área Urbanismo, FADU-UBA. Doctor en Urbanismo y guest researcher at chair spatial planning and strategies, TUDelft. Scientific board member, International Forum of Urbanism (IFoU). Visiting scholar DRCLAS Harvard University 2007. Socio Titular BJC arquitectos Buenos Aires.