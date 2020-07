Un mundo con muy pocas reglas y sin acuerdo firmes dejaría bastante desprotegida a la Argentina, fundamentalmente al sector que le provee la mayoría de sus divisas. Los países no solo buscarán recomponer sus respectivas economías, sino que aprovechando la crisis, buscarán su adaptación y transformación a las nuevas realidades del poder. Seguramente se cortarán algunas ramas secas que ya no dan frutos para que el árbol vuelva a crecer. Entre la rapidez de adaptación y en no errar el rumbo están las claves de un mayor o menor sufrimiento popular. Descifrar cómo se moverá el mundo para adaptar nuestra “vía nacional” es el mayor desafío del momento.