Es necesario nuevamente que trabajemos juntos, y eso significa para la oposición tener propuestas que deben ser escuchadas y para el Gobierno, tener la apertura y equilibrio para evaluar las decisiones correctamente. No es momento de oportunismo político, no es momento de echar culpas, no es momento de especulaciones ni de persecuciones, no es momento de imposiciones. Es necesario escuchar, entender que para que esta crisis tenga salida tenemos que trabajar todos juntos.