El general Belgrano, en su diario de viaje rumbo a la creación de la Bandera, ubicaba a pie de página palabras representativas de cualidades que deseaba transmitir: constancia, empeño, valor, libertad, concordia. La Argentina y el gobierno de Alberto Fernández, a casi un año de su triunfo en las PASO, necesita poner a pie de página día a día palabras clave. La primera, sin duda, es confianza. Ese es el camino. Mucho más cuando las oposiciones se reunieron ante el error cometido a pie de página por el gobierno nacional al escribir expropiación. Sólo se fomentó la grieta. No hay ninguna posibilidad de salir del pantano económico y social en donde está Argentina sin una Justicia consolidada. El Dr. Juan Carlos Vega condujo un trabajo catedrático sobre la credibilidad en la justicia en los últimos 22 años. Concluye en que “la sociedad desconfía en un 82% de su justicia, a causa de la impunidad que gozan los delitos del poder”. Es imprescindible que la Justicia replantee su accionar depurándose, al igual que la política. Para ello un actor indispensable es la sociedad, y lo que ella quiera. De lo contrario, otras dos palabras nunca serán realidad: unidad nacional. Si Argentina tuviera una Justicia justa, es probable que la grieta se achicara. Hoy los extremos se refugian en sus convicciones porque desconfían de lo que la justicia resuelve. En el caso Nisman, la Justicia no actuó en tiempo y forma. Aún hoy están quienes sostienen que lo mataron y otros, con igual vehemencia, que se suicidó. En el caso reciente del asesinato de Fabián Gutiérrez, cuyo esclarecimiento se produjo en 48 horas, también hay un sector que descree de lo actuado hasta aquí. Me temo que si la Justicia no recupera su credibilidad, la sociedad nunca superará sus grietas y odios.