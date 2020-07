El default del 2014 no fue por no poder o no querer pagar a nuestros acreedores. El Gobierno de la expresidenta Cristina Fernandez de Kirchner, cumplió con los pagos correspondientes a la deuda reestructurada en 2005 y 2010, pero una orden del Juez Thomas Griesa, obligó al Bank of New York, encargado de “repartir” los fondos, a retenerlos como consecuencia de las ya famosas medidas cautelares.