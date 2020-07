Lamentablemente, parecería que nuestro gobierno pretende que no haya contagios, pese a que no hay vacuna, lo cual obviamente es imposible, y cuando los contagios aumentan, nos ponen en una peor penitencia, como si fuésemos niños traviesos que no aprenden cómo deben comportarse. Ya van más de 100 días de encierro, y con vista a que sea por otros 100 días más, y no conformes con todo ello, cada vez que otro país se encamina hacia la normalidad, nuestro gobierno lo mira con recelo.