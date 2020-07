Tipos de crisis

Externas. Cuando no somos los causantes sino que se deben a sucesos sobre los que no podemos influir. Por ejemplo, fenómenos climáticos, pandemias, cambios en la economía o en el sistema financiero, cambio en los gustos de consumo, ataques cibernéticos, etc. Pero aun así lo que sí se puede y se debe hacer es estar atentos a lo que sucede a nuestro alrededor, porque de esta manera podríamos, en algunos casos, estar muy bien preparados para hacer frente a estos cambios.