El paradigma de Tierra, Techo y Trabajo que asumimos la mayoría de los movimientos sociales a partir del diálogo con el Papa Francisco es un componente estructurante de este proceso. Existen ya mecanismos institucionales para desplegar el potencial nacional en esta orientación. Los programas Potenciar Trabajo, Integración Urbana y Agricultura Familiar son herramientas fundamentales para enfrentar lo que se viene. Es cierto que los beneficios directos de una política tal es para los más pobres pero del éxito de esta agenda depende una condición necesaria para la realización sostenible del conjunto: la paz social. Los negros en EEUU lo resumen bien “no justice, no peace”. Sin justicia social no habrá paz; sin paz social, no hay estabilidad política; sin estabilidad política no hay crecimiento económico.