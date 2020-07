Todos deberíamos preguntarnos, ¿qué hacemos con lo que este año no se aprendió? ¿Qué vamos a hacer con las bajadas políticas que llegan en los materiales de los alumnos? ¿Cuál es la estrategia didáctica que se pensó para aquellos que no hay tenido acceso a ningún recurso? La respuesta no puede ser “pasan todos de año y luego se recuperarán los contenidos”. ¿Cómo se recuperarán? ¿Cuáles son las estrategias de acompañamiento pensadas desde los especialistas ministeriales para los estudiantes en esta situación?