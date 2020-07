Es cierto, somos además una economía sin crédito. Pero hay que recordar que cuando se trata de gasto público deficitario, el crédito externo, obliga a la emisión . Y no hay diferencia con la sola emisión sin crédito, salvo en la ridícula creencia que “los dólares prestados” son “respaldo”. Esos pesos, en una economía de no control, irán a los dólares tal cual le paso a Cambiemos. Es una pésima comprensión de la economía. La alteración a que nos obliga la pandemia no es una dirección: es sistémica. No entenderlo va a hacer que todo nos cueste más caro.