Después de listar la tragedia puntualizando que “los teléfonos oficiales no dan respuestas; los traslados no se dan a tiempo; las personas que esperan resultados vuelven a sus hogares y no a lugares de aislamiento: los resultados llegan demorados; no se da un seguimiento regular de los casos de aislamiento; hay poca presencia del Estado ayudando a que se cumpla con el distanciamiento social, el uso de barbijo, las reuniones en espacios públicos; no se conoce la cantidad de personas con Covid positivo en nuestros barrios, lo que hace imposible recalibrar el trabajo comunitario que hacemos”, demostrando que no están hablando desde un escritorio, entraron en consideraciones sobre cómo debe actuar el Estado.