Gladiadores

Para comprender el funcionamiento interno de los niveles del alma, pensemos en el ser humano como si fuese un carruaje. El carruaje es el cuerpo, el cual sin los caballos y el cochero no puede llevar adelante ningún movimiento. Los caballos que tiran del carruaje son los instintos, el Nefesh, que mueven la carroza físicamente por su ímpetu, su fuerza y su poder. Ellos necesitan del cochero, que representa nuestras emociones, el Ruaj, quien ordena avanzar, frenar, girar, ir más lento o más rápido. Pero hay una parte central en el viaje que generalmente no vemos en la imagen, que es el pasajero, la Neshamá. El que va dentro del carruaje. Sin él, ni los caballos ni el cochero pueden saber cuál será el destino. Si permitimos que nuestros instintos o nuestras emociones regulen nuestra marcha, no seremos nosotros los conductores del viaje.