Y si bien es cierto que la norma del artículo 186 -inciso 2º- del CP no hace referencia específica al “peligro común”, como si lo hace el art. 186 inciso 1º del mismo cuerpo normativo, su ubicación dentro de los delitos contra la Seguridad Pública exige, para su configuración, una puesta en peligro de mayor intensidad lesiva, distinta al ámbito particular -propiedad privada-. Por eso, parecería difícil pensar que esta clase de hechos de rotura de silobolsa, pueda ser subsumida en las previsiones referidas, ya que lo que se afecta, y se pretende proteger, esencialmente, es el bien jurídico “propiedad” (daño material) y no, la seguridad pública, como refiere en Título en donde se encuentra ubicado el delito en cuestión.