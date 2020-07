Mi columna de la semana pasada en Infobae, Usar la pandemia contra la democracia, me ha deparado una de las más grandes satisfacciones de mi vida pública. A raíz del artículo, el Partido Justicialista publicó un comunicado en repudio a mis dichos y yo no puedo estar más contento con la situación. En un texto algo barroco, lleno de apelaciones un tanto desfasadas de la realidad, muestran su enojo porque llamé “sindicato del crimen” al peronismo y porque hice algunas consideraciones acerca del funcionamiento de la democracia en la provincia de Formosa, lugar pobrísimo donde gobierna la misma persona desde el año 1983. Los califiqué de “señores feudales”, se enojaron conmigo y me repudiaron en consecuencia.