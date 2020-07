Decían los latinos: “nadie da lo que no tiene”. Si quienes quiebran no tienen plata, ¿por qué se les sigue exigiendo tanto? Todo sale plata y se la exigimos a quien no la tiene. ¿Dónde está el estado para asistir a quienes toman riesgo y crean valor? Valor que, dicho sea de paso, va a ser más necesario que nunca en la Argentina post-pandemia. O, ¿de dónde piensan tomar los recursos suficientes para afrontar los gravísimos problemas sociales y económicos? En un contexto en el que la destrucción de valor se traduce en marcados descensos en la recaudación fiscal, el estado sigue poniendo palos en la rueda a los que emprenden. Quizás por eso el Reporte del Monitor de Emprendedurismo Global (GEM) del 2018/9 informó que casi 4 de cada 10 porteños (37,8%) ven oportunidades para emprender un negocio pero que no lo hacen porque tienen miedo a fracasar. Y… ¿no es razonable tanto miedo cuando las únicas reglas de juego que no cambian son las descriptas en el párrafo anterior? Tercera obviedad: para sacar al país adelante se necesitan más empresas.