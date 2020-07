De los millones que trabajan en la informalidad, la gran mayoría son mujeres. Tanto en el empleo formal como en el informal, las mujeres ganan mucho menos por igual trabajo que los varones, y, tienen mayor riesgo de ser pobres e indigentes. En la Argentina, diversos análisis sobre datos del Indec muestran esas diferencias persistentes que las políticas estatales y, también las privadas, no han sabido o podido resolver a pesar de loables esfuerzos. El Estado argentino no ha encarado siquiera la discusión del valor económico del trabajo no remunerado en el hogar que se ha multiplicado en la pandemia. Un estudio seminal de McKinsey en 2015 reveló que, para 2025, el producto bruto global se incrementaría en 12 billones de dólares si los países le otorgaran estatus legal y lo monetizaran. ¿Cuánto podría crecer el PBI de la Argentina si se reconociera el valor económico del trabajo no remunerado en el hogar, se formalizara el empleo y se pagara el mismo salario por el mismo trabajo a mujeres y varones?