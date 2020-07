No hay enfermedad, hay enfermos. Máxima que invita a pensar que ante la misma problemática cada sujeto responde a su modo. Y frente a padecimientos sociales, sucede lo mismo. El coronavirus nos interpela a todos y a todas, pero el aprendizaje es singular. Para aprender, primero necesitamos ser flexibles. Cuando nos abarque la angustia, el miedo o la ansiedad, tenemos que recordar que estamos en medio de una pandemia, reconocernos vulnerables, y saber que no podemos responder “normalmente” frente un hecho inédito. Se responde bien, cuando se sabe. Se responde acertadamente, cuando hay una experiencia previa. Y esto que está sucediendo es desconocido. Aceptemos, entonces, que estamos ensayando, que nos vamos a equivocar, y que es esperable no entender ni entendernos, estar desorientados. Si en condiciones “normales” no es tan simple alcanzar la paz, el equilibrio, mucho menos en medio de un tiempo adverso. Debemos saber que todas las alteraciones psicológicas ya descriptas son esperables porque todavía el psiquismo está acomodándose ante lo inesperado y sus efectos. No nos va a definir lo que está sucediendo sino el aprendizaje que le saquemos.