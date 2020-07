De este modo, el actual gobierno decidió pisotear la tradición que ubica a la diplomacia argentina entre las más prestigiosas del continente. Lo más penoso y lo menos creíble son las excusas de los voceros del canciller Felipe Solá, que fundamentaron la abstención en el poco tiempo que tuvieron para leer el documento y llegar a un acuerdo. ¿Cuánto tiempo más necesitan para expedirse en contra de una dictadura que atormenta alevosamente y a la vista del mundo entero a su población? ¿Se puede a esta altura pretender hacernos creer que con Maduro se puede negociar? Es aquí donde me quiero parar para recordar la violación sistemática de los derechos humanos en Venezuela, documentada por los más altos organismos de derechos humanos y las organizaciones de la sociedad civil con las que este gobierno dice coincidir. ¿Es que acaso el dolor y sufrimiento de los venezolanos que ven día a día violados sus derechos pueden taparse tras la excusa de la falta de tiempo de los diplomáticos en un tema que investigamos durante años quienes trabajamos en el OEA y votamos en consecuencia? Nuevamente surge la pregunta, ¿la defensa de los derechos humanos es selectiva? Venezuela no es una anécdota y el régimen dictatorial de Nicolás Maduro no es un asunto para tibiezas. Hablamos de un país al borde del apocalipsis.