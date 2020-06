¿Acaso el municipio no debería haber tenido más cuidado con un tema que, nos guste o no, es sensible a todos los cordobeses al involucrar a la enseña patria? ¿No hubiera dicho acto, haber sido parte de un diálogo previo con aquellos que desearan opinar sobre el tema? ¿Que impide que el Día del Orgullo LGBTQI+ la bandera de este colectivo flamee junto a la bandera nacional? Agreguemos que la redacción de la Secretaría de Gobierno de la Municipalidad de Córdoba sobre este tema es por lo menos confusa, o si fuéramos más duros, está mal redactada. En efecto, el ejecutivo municipal dijo al reponer este lunes la bandera nacional que se había malinterpretado la decisión ya que muchos creyeron que el reemplazo de la misma era permanente. Sin embargo, la resolución dice textualmente: “En el marco del Día del Orgullo LGBTIQ+ elevamos la bandera de la diversidad, que desde hoy flameará en el centro del Parque Sarmiento”. ¿Dónde se mencionan plazos? ¿Por qué no hubo una decisión consensuada que generara comprensión de todos y evitara enfrentamientos entre vecinos, destrozos y hasta lesiones, que hoy ya están en manos de la justicia? Incluso se menciona la palabra “permanentemente” por parte del intendente, en una de las redes sociales.