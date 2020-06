Por otros desaciertos, paga Alberto Fernández por un error que no cometió. La larga agonía del “Quedate en casa” evitó y evita muertes. El Presidente, Horacio Rodríguez Larreta y Axel Kicillof lo saben. Cada uno lo vive, lo dice y lo actúa con sus formas. Pero hay otras vidas que deben cuidarse, debe haber planes para ellas. Y todo indica, como desarrollaré luego, que a la brevedad serán dados a conocer. La General Paz es barrera a veces deseada de lo que el interior no tiene y quiere. Otras, señala el límite, como en este caso, de contagios. Lo que nunca debe hacer la General Paz es interceptar, amurallar, encriptar al gobierno del Presidente. Si la “cabeza” política de Argentina es el AMBA, el interior es su cuerpo productivo. ¿Cómo es posible una Argentina pobre, con cosechas de 54 millones de toneladas? ¿Cómo aún el gobierno nacional no conformó la Mesa Productiva del centro norte y centro sur, con productores, empresarios, gremios y con delegaciones de Cancillería en el interior para llegar al mundo? Si se quiere ser federal, tal vez este sea un camino. Es verdad que la Argentina necesita más ingenieros. Ellos son quienes concretan las políticas que diseñan los gobiernos. Lo hizo Manuel Belgrano, cuando pensó en la patria exportadora y para ello en la necesidad de crear el puerto de Buenos Aires. Lo hizo Sarmiento cuando pensó que en la precordillera los arrieros que llevaban a vender hacienda a Chile, necesitaban guarecerse en la noche y les construyó refugios. Los hombres constructores de nuestra Argentina planificaron más allá del límite de sus vidas, dejando la estructura de un país pensado para ser vivible, con los elementos posibilitadores para su arraigo. Puertos, puentes, vías navegables, aéreas, viviendas, conexión. También llegó la industria pesada. La guerra impulsó la sustitución de importaciones. Y nuestros científicos abriendo caminos, abrazados también a la ingeniería para cuidar la vida. La Argentina tuvo y tiene su INVAP. Este modelo a seguir de la eficiente integración público-privado a imitar en otras áreas, tienen una única falencia: su geografía lo aleja del poder político. Su visualización permitiría contagios sanos y necesarios. Si Vicentin hoy es un problema, el INVAP y su replicación como modelo es una solución. Es cierto lo que plantea Jeffrey Sachs: los vastos recursos naturales se volvieron una maldición para Argentina. Es hora, entonces, de convertirlos en aliados estratégicos. La tecnología es el brazo ejecutor de la recuperación económica. Las economías regionales esperan su oportunidad. La repatriación de nuestros científicos impulsada en el gobierno de Cristina de Kirchner hoy debe tener su centralidad en los ingenieros, formados aquí, disfrutados en otras geografías. Con ellos, la Argentina debe conformar un sistema productivo innovador. La sociedad debe salir de dos miedos. El gobierno tiene una oportunidad enorme para ello, que es compensar el desconcierto que apareja el coronavirus con la certeza del día después. Proyectando el país que rescatará a cada argentino de su hundimiento. Y será con planes post pandemia productivos y de reconstrucción social. Claro que con grieta es imposible avanzar en un proyecto sustentable, tanto para el pago de los compromisos externos, como de producción, trabajo y desarrollo para así despegar de tanto retroceso. El consenso político por el Covid debe ser el camino para otros imprescindibles consensos argentinos.