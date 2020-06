Tenemos también nuestro Saint Just. O más o menos. El francés era más bien alto, delgado, de rizos rubios y ensortijados, de ojos claros que electrizaban y obligaban a bajar la vista. Cruel y brutal en las palabras y naturalmente en los hechos. Usaba un sacón de piel humana. El nuestro es capitalino, urbano, a veces tierno como un peluche, muy charlatán, no como el verdadero que te cortaba con las palabras. Gusta de pulóveres de lana y extrañamente adora fotografiarse al lado del retrato de don Juan Manuel que de revolucionario no tenía un pelo. Misterios del neomarxismo universitario.