Nos detenemos un minuto a explicar esta lógica, que resulta clave para entender las razones que explican el enfriamiento de las negociaciones (el lector avezado puede avanzar a la próxima sección). Para esto utilizaremos un ejemplo rudimentario. Supongamos que hay 4 series de bonos A, B, C y D, cada uno con un principal de USD 100. El gobierno agrupa todos los bonos para una votación de consentimiento. Para esto necesita el 75% de aprobación (single-limb) o el 66%-50% (dual-limb). Asumimos que el 75% de cada una de las series A y B vota a favor pero apenas el 40% de cada una de las series C y D vota favorablemente. En principio, no se logra obtener el 75% (75 + 75 + 40 + 40 = 230; 230/400 <75%) ni el mínimo de 50% en las series C y D para aplicar el dual-limb. Pero ahora el gobierno re-asigna el grupo de votación para incluir únicamente a las series A y B y en ese agrupamiento obtiene el 75% y logra reestructurar con éxito ambas series en otras dos nuevas (que denominaremos A* y B*). Las series C y D no se logran reestructurar.