¿La gestión de Cambiemos cometió errores? Sí, claro. Lo admitimos en numerosas ocasiones: en economía no cumplimos nuestros objetivos. Además, la obsesión por ordenar las cuentas públicas careció de un relato político que justifique todo el esfuerzo de la gente. Más claro: como épica, el equilibrio fiscal sabe a poco. Y no nos ponemos colorados cuando hacemos este “mea culpa” porque estamos convencidos de que hay que debatir desde los hechos, no desde el ilusionismo. Un país serio se hace con los pies sobre la tierra. Winston Churchill era categórico al respecto: se trata de ser útiles más que importantes.