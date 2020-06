Es cierto que en los últimos años una buena parte de las campañas electorales han dejado de tener lugar en el plano de lo físico, para pasar exclusivamente al virtual: a los clásicos spots televisivos, afiches gráficos o jingles radiales característicos del siglo XX, en los últimos 15 años se le sumó todo lo que significan las campañas por redes sociales, sitios webs, mensajes de WhatsApp, etc. Resulta muy difícil estimar cuánto, en términos porcentuales, de las contiendas ocurre en el mundo de los pixeles, y cuánto en el mundo de lo sensible. Pero lo cierto es que cada vez es un porcentaje mayor el que se mide en bytes. No obstante ello, lo que viene sucediendo en los Estados Unidos estas semanas, sobre todo en el caso de la campaña electoral de Donald Trump, da cuentas de que las formas y rituales tradicionales son una mala idea en momentos en que el contacto físico y las grandes concentraciones de gente son el escenario ideal para propagar el virus.