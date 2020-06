En el caso de la pequeña, Rabi Ioshua recuerda ir caminando por una carretera hasta que nota un camino que atraviesa un campo. Cuando decide tomar ese camino para acortar el viaje, la pequeña niña le dijo: “Maestro, ése no es acaso un campo por el que no debiera pasar para no maltratarlo?”. A lo que Rabi Ioshua respondió: “No. Es obviamente un camino bien pisado”. Entonces dijo la niña: “Ladrones como usted lo han transformado en un camino”.