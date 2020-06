Asumamos que para todo dirigente responsable cuidar las vidas es lo primero, nadie que no lo sea puede cargar sobre sus espaldas un acto de desidia sobre la vida ajena. Apareció un documento, con quinientas firmas, surgido de la derecha de países sin muchos problemas económicos, que pretende defender la libertad, según ellos, amenazada en algunos lugares. Entre las pocas firmas nacionales, está la de Macri y algún otro, como si endeudar no fuera una muestra de autoritarismo y una limitación a la libertad mucho más grave que la que se puede percibir en la extensión de la cuarentena. Los cuatro años del PRO le quitan autoridad para hablar de libertades: la concentración de la riqueza y la fuga de capitales constituyen un atentado mucho mayor que el que intentan inventar. El fantasma de Venezuela es solo un fantasma; la pobreza generada por Cambiemos, una dura muestra de la perversión de su concepción. Necesitamos de un gobierno que no retorne a los errores del antiguo kirchnerismo tanto como una oposición que incite a elevar el nivel de la política, nivel que no logramos recuperar más allá de lo electoral. Son muchos los que hablan de irse del país; los que apostaron al libre comercio y a la destrucción del Estado se quedaron sin el paraíso prometido. Tanto reírse de Vivir con lo nuestro, ese lúcido y patriótico libro de Aldo Ferrer, tanto jugar al triunfo del intermediario por sobre el productor, que ahora nos quedamos escasos de presente y sin casi nada para intermediar.