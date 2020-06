El presidente argentino pareció olvidar que entre las responsabilidades que le competen como Jefe de Estado se encuentran las obligaciones de mantener las mejores relaciones posibles con los países de la región, con quienes la Argentina mantiene un destino común marcado por la geografía y la Historia, dos factores inmodificables e inalterables de la política. Resultó casi inexplicable oír de un Presidente en ejercicio palabras como las que utilizó Fernández para terminar su alocución. Fue cuando se entregó a un lamento: “Querido Lula, yo no lo tengo a Néstor, no lo tengo al Pepe Mujica, no lo tengo a Tabaré, no lo tengo a Lugo, no lo tengo a Evo, no la tengo a Michelle, no lo tengo a Lagos, no lo tengo a Correa. No lo tengo a Chávez. A duras penas somos dos que queremos cambiar el mundo. Uno está en México, se llama Andrés Manuel López Obrador y otro soy yo”. Es imaginable suponer el desagrado que las expresiones del presidente argentino deben haber causado entre sus pares de la región.