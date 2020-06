La cuarentena fue nuestra herramienta. No estuvo orientada desde la prohibición. No fue un “no”, más bien fue un “sí”: sí a la vida, sí a cuidarnos, sí a darnos tiempo. Y se cumplió porque la sociedad confió. Lo que vemos ahora es el resultado de lo esperado: nos dimos cien días y el pico está llegando. Enfrentarlo es un desafío. La sociedad, dije, es la que hizo el esfuerzo más grande porque aceptó perder cosas para cuidar la vida. Perder plata, ahorros, trabajos, tiempo, contacto. Soy político y como tal, en una parte me siento privilegiado. Por eso nuestro compromiso es ayudar a que todos estén mejor, a que los que tengan que empezar de nuevo lo hagan sabiendo que un Estado y un gobierno les dará una mano. Porque es un gobierno que sabe de qué se trata el dolor. El primero de todos: el de nuestros muertos. Y después el otro, el de nuestras frustraciones.