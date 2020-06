El riesgo es que la población se rebele y no cumpla con la decisión acordada, que no haya compromiso de parte de quienes tienen que forzar su vida cotidiana, en muchos casos al límite de decidir no salir a buscar los ingresos para sostenerse. O sea, que aumenten los casos confirmados de COVID-19 y los fallecimientos a un número que supere la capacidad del sistema sanitario, sobre todo las Unidades de Terapia Intensiva, que exigen recursos humanos y tecnología de cuidados que no se “fabrican” fácilmente.